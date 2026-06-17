Умерла актриса Дэйви Чейз: звезда фильмов "Звонок" и "Лило и Стич"

Актрисе было 35 лет. Она скончалась от менингита и инфекции крови, которая привела к сепсису.

Ранее ее бойфренд, Рой Эрнандес, сообщил TMZ, что вначале июня Дэйви Чейз была госпитализирована в больницу Лос-Анджелеса из-за истощения.

Дэйви Чейз играла Самару в фильме "Звонок"

Он также запустил страницу на GoFundMe для сбора средств на ее лечение.

"У Дэйви диагностировали менингит и несколько серьезных инфекций крови. Ее состояние стало критическим, и врачи сказали мне, что ей, возможно, осталось недолго жить", — говорилось на странице.

По словам Эрнандеса, после работы в Голливуде жизнь Чейз стала сложнее: она столкнулась с травлей, поссорилась с семьей и "боролась за то, чтобы обрести безопасность и счастье".

"Когда мы познакомились, я пообещал защищать ее и дарить ей любовь и заботу, которых она заслуживала. Вместе мы пережили моменты счастья и надежды", — рассказал Рой.

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Дэйви Чейз стала звездой еще в детстве и это произошло случайно. Она родилась и выросла в Орегоне. Но во время семейной поездки ее семья попала в аварию, мать получила травмы и ей запретили водить машину в течение полугода. Семья застряла в Лос-Анджелесе и Чейз стала ходить на прослушивания.

В 8 лет она прошла кастинг на свою первую телевизионную роль в сериале канала CBS. Наиболее известна по ролям Саманты Дарко в фильмах "Донни Дарко" и "С. Дарко", Самары Морган в фильмах "Звонок" и "Звонок 2", а также озвучкой Лило в серии фильмов и мультфильмов "Лило и Стич".

За роль Самары она получила премию MTV Movie Award в номинации "Лучший злодей". Тогда Дэйви обошла таких звезд, как Дэниел Дэй-Льюис, Майк Майерс, Уиллем Дефо и Колин Фаррелл.

Дэйви Чейз также снималась в телесериалах "Пятая симфония Бетховена", "Сабрина — юная ведьма", "Скорая помощь".

Наиболее заметная ее роль на телевидении — Ронда Волмер в сериале HBO "Большая любовь", где она сыграла девушку-подростка, воспитанную в мормонской многоженческой секте.

Последнее появление Чейз на экране состоялось в 2016 году в триллере "Американский роман".

Дэйви Чейз снималась в сериале "Американский роман"

В течение последнего десятилетия она в основном оставалась в стороне от внимания общественности.

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