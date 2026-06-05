Умер Энтони Стюарт Хэд, звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров"

Британскому актеру было 72 года. Его дочери рассказали, что Хэд скончался от осложнений, вызванных пневмонией.

Энтони Стюарт Хэд начал свою карьеру в театре и прославился в 1980-х годах, когда снялся в рекламе растворимого кофе Nescafe Gold Blend. Позже эти рекламные ролики были пересняты для американской аудитории для бренда Taster's Choice. Но настоящей звездой он стал после молодежного сериала "Баффи – истребительница вампиров", в котором исполнил роль библиотекаря Руперта Джайлза, друга и наставника Баффи, сообщает Press Association.

Трейлер сериала "Баффи"

Последней его ролью была роль Руперта Мэнниона, злодейского бывшего мужа героини Ханны Уоддингем, Ребекки, в фильме "Тед Лассо".

"Наша скорбь намного сильнее той пустоты, которую он оставил после себя, но мы знаем, что его наследие будет жить в тех шоу, в которых он принимал участие, и в зрителях, которые их любят", — сказали его дочери, актрисы Эмили и Дейзи Хэд.

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Хэд родился в Лондоне 20 февраля 1954 года в семье режиссера-документалиста Сифилда Хеда и актрисы Хелен Шинлер. Его старший брат, Мюррей, также является актером.

Энтони Стюарт Хэд с актерами сериала "Баффи" Фото: Скриншот

Среди других заметных ролей Хэда — роль Джеффри Хоу, заместителя премьер-министра Маргарет Тэтчер, которую сыграла Мерил Стрип, в получившем премию "Оскар" фильме "Железная леди".

Хэд сам сыграл премьер-министра в скетч-шоу "Маленькая Британия", а также короля Утера Пендрагона, отца принца Артура, в телесериале "Мерлин". Он также снимался в сериале "Родина", играл в пьесах и мюзиклах и пробовал себя, как певец.

Примечательно, но сам Хэд критиковал свою роль в рекламе Nescafe. Он жаловался, что после этих роликов в Великобритании его перестали воспринимать, как серьезного актера, так что он был вынужден уехать работать в США.

Его многолетняя спутница жизни, активистка по защите животных Сара Фишер, скончалась в 2025 году.

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