Умер Николас Брендон, звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров"

Актеру, который стал популярен, исполнив роль Ксандера Харриса, было 54 года. Он также прославился благодаря роли Кевина Линча в сериале "Мыслить как преступник".

"С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего брата и сына, Николаса Брендона. Он скончался во сне от естественных причин", — говорится в заявлении его семьи, опубликованном в пятницу в его аккаунте в Instagram, пишет Daily Mail.

Актер наиболее известен по роли Ксандера Харриса в популярном телесериале, где он снимался вместе с Сарой Мишель Геллар.

Его семья отметила его страсть к искусству и "невероятный талант".

"Большинство людей знают Никки по его работе актером и по персонажам, которых он воплотил в жизнь на протяжении многих лет. В последние годы Ники открыл для себя страсть к живописи и искусству. Ники любил делиться своим талантом с семьей, друзьями и поклонниками", — говорится в заявлении.

В заявлении, распространенном семьей покойного актера, были внесены изменения, однако в более ранней версии, опубликованной всего за несколько часов до этого, говорилось, что на момент смерти Брендон проходил лечение от неустановленного заболевания.

В 2022 году актер рассказал, что перенес сердечный приступ, после чего у него был диагностирован врожденный порок сердца.

Николас Брендон стал звездой сравнительно поздно, в 25 лет, когда получил роль Ксандера Харриса в сериале "Баффи – истребительница вампиров". До этого он работал уборщиком и помощником ветеринара.

Брендон играл Ксандера Харриса семь лет и появился во всех, кроме одного, из 144 эпизодов. За роль Ксандера Николас Брендон был номинирован на премию "Сатурн" в 1998 и 1999 годах как лучший актер жанрового телевидения, а в 2000 году — как лучший актер второго плана. Он продолжал регулярно посещать конвенции комиксов и научной фантастики. Он участвовал в разработке персонажа Ксандера в последующих комиксах и указан как сценарист нескольких выпусков.

После известия о смерти Брендона Харриса, его коллега по сериалу "Баффи", Элисон Ханниган, опубликовала в Instagram посвящение актеру. Актриса, сыгравшая Уиллоу Розенберг в сериале "Баффи", опубликовала в Instagram фотографию, на которой они обнимаются и плачут во время трогательной сцены.

Эмма Колфилд, сыгравшая возлюбленную Брендона в сериале, также опубликовала трогательное послание в Instagram.

"У меня тяжело на сердце. Я пока не могу выразить словами, как сильно меня это потрясло", — написала она о своей коллеге по съемочной площадке, сопроводив пост видеороликом, где они танцуют в знаменитом музыкальном эпизоде ​​шестого сезона.

Брендон Харрис продолжал сниматься, но ни один из сериалов не повторил успех "Баффи". Он играл эпизодические роли в сериале "Мыслить как преступник", а также в ситкоме "Кухня без секретов" с Брэдли Купером в главной роли.

Ранее он откровенно рассказывал о своей борьбе с зависимостью, объясняя, что это также сыграло роль в его продолжающихся проблемах со здоровьем, включая синдром конского хвоста.

После серьезного падения в феврале 2021 года у него развился синдром конского хвоста.— сдавление скопления нервных кореней, расположенных в основании спинного мозга, согласно данным Кливлендской клиники , — и потребовалось несколько корректирующих операций на позвоночнике в течение многих лет.

В конце прошлого года Брендон также перенес операцию на колене. Его проблемы с зависимостью привели к серии арестов, в том числе за мошенничество с рецептами.

Начиная с 2010 года, ему предъявлялись обвинения в преступлениях, начиная от вандализма, связанного с тяжкими преступлениями, и заканчивая сопротивлением или воспрепятствованием действиям сотрудников полиции.

Напомним, ранее стало известно, что перезапуск сериала "Баффи" не состоится.

20 марта стало известно, что умер легендарный актер Чак Норрис. 86-летний актер был госпитализирован на Гавайях.