Помер Ніколас Брендон, зірка серіалу "Баффі — винищувачка вампірів"

Акторові, який став популярним, виконавши роль Ксандера Гарріса, було 54 роки. Він також прославився завдяки ролі Кевіна Лінча в серіалі "Мислити як злочинець".

"Із глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого брата і сина, Ніколаса Брендона. Він помер уві сні від природних причин", — ідеться в заяві його сім'ї, опублікованій у п'ятницю в його акаунті в Instagram, пише Daily Mail.

Сім'я повідомила, що Ніколас Брендон помер уві сні

Актор найбільш відомий за роллю Ксандера Гарріса в популярному телесеріалі, де він знімався разом із Сарою Мішель Геллар.

Його родина відзначила його пристрасть до мистецтва і "неймовірний талант".

"Більшість людей знають Ніккі за його роботою актором і за персонажами, яких він втілив у життя впродовж багатьох років. В останні роки Нікі відкрив для себе пристрасть до живопису і мистецтва. Нікі любив ділитися своїм талантом із сім'єю, друзями та шанувальниками", — ідеться в заяві.

У заяві, поширеній сім'єю покійного актора, було внесено зміни, проте в більш ранній версії, опублікованій лише за кілька годин до цього, йшлося про те, що на момент смерті Брендон проходив лікування від невстановленого захворювання.

Ксандер Гарріс з'являвся в кожному епізоді серіалу "Баффі"

У 2022 році актор розповів, що переніс серцевий напад, після чого у нього було діагностовано вроджену ваду серця.

Ніколас Брендон став зіркою порівняно пізно, у 25 років, коли отримав роль Ксандера Гарріса в серіалі "Баффі — винищувачка вампірів". До цього він працював прибиральником і помічником ветеринара.

Брендон грав Ксандера Гарріса сім років і з'явився у всіх, окрім одного, зі 144 епізодів. За роль Ксандера Ніколас Брендон був номінований на премію "Сатурн" у 1998 і 1999 роках як найкращий актор жанрового телебачення, а 2000 року — як найкращий актор другого плану. Він продовжував регулярно відвідувати конвенції коміксів і наукової фантастики. Він брав участь у розробці персонажа Ксандера в наступних коміксах і вказаний як сценарист кількох випусків.

Після звістки про смерть Брендона Гарріса, його колега за серіалом "Баффі", Елісон Ганніган, опублікувала в Instagram присвяту акторові. Актриса, яка зіграла Віллоу Розенберг у серіалі "Баффі", опублікувала в Instagram фотографію, на якій вони обіймаються і плачуть під час зворушливої сцени.

Присвята Елісон Ганніган

Емма Колфілд, яка зіграла кохану Брендона в серіалі, також опублікувала зворушливе послання в Instagram.

Присвята Емми Колфілд

"У мене важко на серці. Я поки не можу висловити словами, як сильно мене це вразило", — написала вона про свою колегу по знімальному майданчику, супроводивши пост відеороликом, де вони танцюють у знаменитому музичному епізоді шостого сезону.

Брендон Гарріс продовжував зніматися, але жоден із серіалів не повторив успіх "Баффі". Він грав епізодичні ролі в серіалі "Мислити як злочинець", а також у ситкомі "Кухня без секретів" з Бредлі Купером у головній ролі.

Раніше він відверто розповідав про свою боротьбу із залежністю, пояснюючи, що це також зіграло роль у його триваючих проблемах зі здоров'ям, включно із синдромом кінського хвоста.

Після серйозного падіння в лютому 2021 року в нього розвинувся синдром кінського хвоста — здавлення скупчення нервових корінь, розташованих в основі спинного мозку, згідно з даними Клівлендської клініки, — і знадобилося кілька коригувальних операцій на хребті протягом багатьох років.

Наприкінці минулого року Брендон також переніс операцію на коліні. Його проблеми із залежністю призвели до серії арештів, зокрема за шахрайство з рецептами.

Починаючи з 2010 року, йому висували звинувачення у злочинах, починаючи від вандалізму, пов'язаного з тяжкими злочинами, і закінчуючи опором або перешкоджанням діям співробітників поліції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перезапуск серіалу "Баффі" не відбудеться.

