Помер Ентоні Стюарт Хед, зірка серіалу "Баффі — винищувачка вампірів"

Британському акторові було 72 роки. Його дочки розповіли, що Гед помер від ускладнень, викликаних пневмонією.

Ентоні Стюарт Гед розпочав свою кар'єру в театрі і прославився в 1980-х роках, коли знявся в рекламі розчинної кави Nescafe Gold Blend. Пізніше ці рекламні ролики були перезняті для американської аудиторії для бренду Taster's Choice. Але справжньою зіркою він став після молодіжного серіалу "Баффі — винищувачка вампірів", у якому виконав роль бібліотекаря Руперта Джайлза, друга і наставника Баффі, повідомляє Press Association.

Трейлер серіалу "Баффі"

Останньою його роллю була роль Руперта Менніона, лиходійського колишнього чоловіка героїні Ганни Воддінґґем, Ребекки, у фільмі "Тед Лассо".

"Наша скорбота набагато сильніша від тієї порожнечі, яку він залишив після себе, але ми знаємо, що його спадщина житиме в тих шоу, у яких він брав участь, і в глядачах, які їх люблять", — сказали його доньки, акторки Емілі та Дейзі Гед.

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Хед народився в Лондоні 20 лютого 1954 року в сім'ї режисера-документаліста Сіфілда Хеда й акторки Гелен Шинлер. Його старший брат, Мюррей, також є актором.

Ентоні Стюарт Хед з акторами серіалу "Баффі" Фото: Скриншот

Серед інших помітних ролей Геда — роль Джеффрі Гоу, заступника прем'єр-міністра Маргарет Тетчер, яку зіграла Меріл Стріп, у фільмі "Залізна леді", що отримав премію "Оскар".

Гед сам зіграв прем'єр-міністра в скетч-шоу "Маленька Британія", а також короля Утера Пендрагона, батька принца Артура, в телесеріалі "Мерлін". Він також знімався в серіалі "Батьківщина", грав у п'єсах і мюзиклах і пробував себе, як співак.

Примітно, але сам Гед критикував свою роль у рекламі Nescafe. Він скаржився, що після цих роликів у Великій Британії його перестали сприймати, як серйозного актора, тож він був змушений виїхати працювати в США.

Його багаторічна супутниця життя, активістка із захисту тварин Сара Фішер, померла 2025 року.

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