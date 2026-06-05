Помер Ентоні Стюарт Хед, зірка серіалу "Баффі — винищувачка вампірів"
Британському акторові було 72 роки. Його дочки розповіли, що Гед помер від ускладнень, викликаних пневмонією.
Ентоні Стюарт Гед розпочав свою кар'єру в театрі і прославився в 1980-х роках, коли знявся в рекламі розчинної кави Nescafe Gold Blend. Пізніше ці рекламні ролики були перезняті для американської аудиторії для бренду Taster's Choice. Але справжньою зіркою він став після молодіжного серіалу "Баффі — винищувачка вампірів", у якому виконав роль бібліотекаря Руперта Джайлза, друга і наставника Баффі, повідомляє Press Association.
Останньою його роллю була роль Руперта Менніона, лиходійського колишнього чоловіка героїні Ганни Воддінґґем, Ребекки, у фільмі "Тед Лассо".
"Наша скорбота набагато сильніша від тієї порожнечі, яку він залишив після себе, але ми знаємо, що його спадщина житиме в тих шоу, у яких він брав участь, і в глядачах, які їх люблять", — сказали його доньки, акторки Емілі та Дейзі Гед.
Хед народився в Лондоні 20 лютого 1954 року в сім'ї режисера-документаліста Сіфілда Хеда й акторки Гелен Шинлер. Його старший брат, Мюррей, також є актором.
Серед інших помітних ролей Геда — роль Джеффрі Гоу, заступника прем'єр-міністра Маргарет Тетчер, яку зіграла Меріл Стріп, у фільмі "Залізна леді", що отримав премію "Оскар".
Гед сам зіграв прем'єр-міністра в скетч-шоу "Маленька Британія", а також короля Утера Пендрагона, батька принца Артура, в телесеріалі "Мерлін". Він також знімався в серіалі "Батьківщина", грав у п'єсах і мюзиклах і пробував себе, як співак.
Примітно, але сам Гед критикував свою роль у рекламі Nescafe. Він скаржився, що після цих роликів у Великій Британії його перестали сприймати, як серйозного актора, тож він був змушений виїхати працювати в США.
Його багаторічна супутниця життя, активістка із захисту тварин Сара Фішер, померла 2025 року.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У березні помер ще один актор із культового серіалу "Баффі — винищувачка вампірів". Ніколас Брендон раніше переніс серцевий напад.
- Також стало відомо, що перезапуск серіалу "Баффі" не відбудеться. Режисерка Хлоя Чжао, яка зняла пілотну серію, одягла траурну сукню на церемонію "Оскар".