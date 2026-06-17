"Не знаю, что будет дальше": телеведущий Джереми Кларксон поразил всех своим заявлением о раке

Джереми Кларксон сообщил, что у него диагностировали агрессивную форму рака простаты. Об этом 66-летний телеведущий рассказал в заключительных эпизодах пятого сезона шоу "Clarkson’s Farm". По его словам, болезнь обнаружили на очень ранней стадии после медицинского обследования и биопсии.

Об этом пишет издание Independent.

В разговоре со своими коллегами Чарли Айрлендом и Калебом Купером Кларксон сказал, что знает о диагнозе с мая. Он пояснил, что врачи назвали рак агрессивным, но подчеркнули, что его удалось выявить на очень ранней стадии.

Телеведущий рассказал, что в ближайшие недели ему предстояло перенести операцию и на некоторое время выйти из строя из-за восстановления. Он надеялся завершить уборку урожая до начала лечения, однако процедура пришлась как раз на самый разгар сезона.

Позже Кларксон уточнил, что рак обнаружили в простате. Он также сообщил, что перенес операцию, в ходе которой удалили пораженную часть органа. По его словам, около 10 % простаты, где находилась опухоль, больше не функционирует.

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В одном из эпизодов Кларксона показали на больничной койке. Он сказал, что во время лечения возникли осложнения, поэтому ему придётся дольше оставаться в больнице.

"Я останусь здесь ещё какое-то время. Не знаю, что будет дальше", — сказал он.

Кроме того, телеведущий обратился к зрителям и отметил, что если лечение пройдет успешно, они увидят его в шестом сезоне шоу. Если нет — продолжения для него не будет.

Перед выходом финальных эпизодов пятого сезона "Clarkson’s Farm" Кларксон предупредил подписчиков в Instagram, что смотреть их будет очень тяжело.

В своей колонке для The Sunday Times в 2025 году он писал, что регулярно проходит медицинские осмотры и обследования простаты. По словам Кларксона, раннее выявление болезни позволяет значительно повысить шансы на успешное лечение.

Диагноз телеведущего был поставлен менее чем через два года после серьезных проблем с сердцем. В первом эпизоде пятого сезона "Clarkson’s Farm" он рассказал, что врачи обнаружили тяжелое поражение коронарных артерий и предупредили: до сердечного приступа могли оставаться считанные дни.

Кларксон сообщил, что одна из его артерий была полностью заблокирована, а ещё две — опасно сужены. Врачи установили стенты, чтобы восстановить кровоснабжение сердца.

Рак простаты развивается в предстательной железе, которая расположена под мочевым пузырем и участвует в выработке семенной жидкости. На ранних стадиях заболевание часто протекает бессимптомно, а риск его возникновения возрастает с возрастом, вследствие наследственности и некоторых генетических мутаций.

По данным организации Prostate Cancer UK, рак простаты в настоящее время является самым распространённым онкологическим заболеванием в Великобритании. В 2022 году в стране было зарегистрировано более 64 тысяч новых случаев.

Напомним, что дочь британского телеведущего Джереми Кларксона Эмили в 2022 году вышла замуж за Алекса Эндрю — бывшего участника ирландской группы Taken, который сейчас работает в сфере пиара.

Кларксон приобрел большой земельный участок в районе Чиппинг-Нортона в Котсуолдсе, однако это вызвало недовольство среди местных жителей. Причиной стали толпы поклонников телеведущего, которые готовы часами стоять в пробках, чтобы посетить его фермерский магазин с натуральными продуктами.