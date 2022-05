Дочь известного телеведущего Джереми Кларксона вышла замуж

Ведущий шоу Top Gear на ВВС заявил, что свадьба дочери стала "самым счастливым событием в его жизни"

62-летний британский телеведущий Джереми Кларксон, шоу Top Gear которого остается одним из самых популярных на ВВС, выдал замуж свою 27-летнюю дочь Эмили. Об этом пишет Daily Mail.

Ее избранником стал Алекс Эндрю, бывший участник ирландской группы Taken, которая была основана в 2012 году. Сейчас молодой человек занимается пиаром.

"Самый счастливый день в моей жизни. Это было просто великолепно. Отцы, я даже не могу описать, как это прекрасно, когда твоя дочь выходит замуж за того, кто тебе нравится", — уже заявил Кларксон, описывая свадьбу, которая прошла на этих выходных.

Свадьба прошла в типично британском стиле: в небольшой английской деревне. Старинная церковь была украшена розами, на вечеринку молодожены отбыли на винтажном Ford Mustang, а свадебный шатер воздвигли в саду.

К слову, подружки невесты были в зеленых платьях, в знак уважения к ирландскому происхождению жениха.

Свой первый танец Эмили и Алекс исполнили под песню Элвиса Пресли The Wonder Of You.

А платье в стиле 1930-х невеста заказала в британской компании Temperley London, главный дизайнер и основатель которой вдохновляется классической модой. Так что в ее платьях часто появляется на публике Кейт Миддлтон.

Напомним, Эмили – дочь Джереми Кларксона от его второй жены и его менеджера Фрэнсис Кейн. Сейчас телеведущий занимается своим новым проектом, названным "Ферма Кларксона", в котором Джереми рассказывает о своих попытках стать английским фермером. И живет в деревне со своей новой девушкой Лизой Хоган.

Кларксон купил большой участок в Котсуолде, Чиппинг-Нортон и теперь местные жители недовольны наплывом поклонников. Которые готовы стоять в километровых пробках, чтобы попасть в магазин эко-продуктов ведущего.

Ранее ведущий поддержал украинцев, организовал сбор гуманитарной помощи и передал мощные авто повышенной проходимости для эвакуации мирного населения. Сотрудники Кларксона перегнали их в Украину, загрузив гуманитарной помощью.