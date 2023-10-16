Свадебный стол за $200: в Канаде невеста удивила гостей фастфудом из McDonald's (видео)

Жители провинции Квебек решили сэкономить на свадьбе. Согласно подсчетам, средняя стоимость свадьбы в соседних с Канадой Соединенных Штатах в 2022 году обходилась примерно в 30 тыс. долларов.

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Невеста из Канады решила удивить приглашенных на свою свадьбу, предложив блюда из McDonald’s общей стоимостью в несколько сотен долларов. Об этом пользовательница stephanie.arielle рассказала в опубликованном в TikTok видео.

Стефани Ариэль вместе со своим женихом предложили гостям в одном из городов канадской провинции Квебек свадебный стол с гамбургерами, картофелем фри и наггетсами из "Макдональдса" в качестве ночного перекуса возле танцпола.

Ариэль, вероятно, была рада сэкономленным деньгам, поскольку весь вечером обошелся в чуть более 200 долларов.

"У нас было 75 гостей, мы заказали 100 куриных наггетсов, 25 цыплят [куриный бургер], 25 чизбургеров и 50 картошек фри", — рассказала она журналистам.

У Ариэль появятся и последователи, которым тоже хотелось бы сэкономить на свадьбе

Средняя стоимость свадьбы в США в 2022 году обходилась примерно в 30 тыс. долларов, согласно подсчетам сайта по планированию свадеб The Knot. Судя по всему, у Ариэль появятся и последователи, которым тоже хотелось бы сэкономить.

Но девушка говорит, что дело не только в экономии. По ее словам, фастфуд был ее любимым "вредным удовольствием".

"Мы знаем, что каждый любит гамбургер или несколько наггетсов, если немного выпить", — рассказала она, добавив, что в этом выборе также есть и элемент ностальгии по школьным годам.

Неожиданный фуршет из "Макдональдса" все же понравился друзьям.

"Наши гости поначалу испугались, когда увидели вход в McDonald's, — сказала Ариэль. — Затем толпу буквально повлекло к столу".

Идея понравилась многим, видео в TikTok набрало почти 3 млн просмотров.

"Я не пью, но картошка фри из "Макдональдса" в качестве закуски звучит прекрасно", — написал один пользователь.

Другой сказал, что собирается сделать на своей свадьбе то же самое.

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