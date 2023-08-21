Фанаты Тейлор Свифт устроили хаос на свадьбе Маргарет Куэлли (видео)
Свадьба актрисы на которую съехались ее знаменитые друзья, стала одним из главных светских мероприятий этого лета.
На этих выходных свадьбу отпраздновала актриса Маргарет Куэлли и ее жених, музыкальный продюсер Джек Антонофф. Для церемонии они выбрали остров Лонг-Бич в Нью-Джерси. Но количество их знаменитых гостей, съехавшихся на торжество, внесло коррективы в жизнь острова. Об этом пишет Page Six.
Так, на торжестве были Лана Дель Рей, Ченнинг Татум, Зои Кравиц, мать невесты Энди Макдауэлл, Кара Делевинь и Тейлор Свифт.
Тейлор Свифт была в голубом кружевном платье и прошла в местный ресторан, где праздновалась свадьба, через черный ход. Но все равно возмутила местных жителей.
Свадьба нарушила ход местных соревнований по рыбной ловле, а полиция перекрыла несколько дорог.
Прибытие Тейлор Свифт на свадьбу музыкального продюсера с Маргарет Куэлли привело к столпотворению возле нескольких ресторанов, где пара провела свой репетиционный ужин и свадебный прием.
В то время как знаменитости развлекались в ночном клубе Bird & Betty's, рыбаки, принимавшие участие в ежегодном мероприятии Beach Haven White Marlin Invitational, праздновали во внутреннем дворике наверху.
Один из участников соревнований заявил, что его возмутил тот факт, что полиция перекрыла несколько улиц, а фанаты Тейлор Свифт устроили настоящий хаос. Так что пришлось вызвать полицию штата, чтобы сдерживать толпу.
"Они получают такое особое отношение", — заявил раздраженный местный житель.
Лонг-Бич выбрал в качестве места для свадьбы жених. Джек проводил здесь летние каникулы с детства.
Очевидец рассказал, что Свифт сопровождал полицейский, когда она вышла из бара около часа ночи, чтобы прогуляться с Карой Делевинь.
Это произошло на следующий день после того, как поклонники Свифт окружили бар "Черный кит" после того, как на видео в социальных сетях показали, что победительница "Грэмми" прибыла на репетиционный ужин жениха и невесты.
Когда новости о ее присутствии распространились по острову, фанаты певицы начали толпами прибывать на остров и осаждать заведение. Так что местные власти вызвали полицию штата, чтобы сдержать толпу.
В конце концов персоналу ресторана пришлось задвинуть занавески и закрыть дверь.
Напомним, Маргарет Куэлли Джек Антонофф устроили небольшую церемонию для семьи и близких друзей. И невеста сменила два очаровательных платья.