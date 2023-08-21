Фанати Тейлор Свіфт влаштували хаос на весіллі Маргарет Кволлі (відео)

Весілля акторки, на яке з'їхалися її знамениті друзі, стало одним із головних світських заходів цього літа.

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Цими вихідними весілля відсвяткувала актриса Маргарет Кволлі та її наречений, музичний продюсер Джек Антонофф. Для церемонії вони обрали острів Лонг-Біч у Нью-Джерсі. Але кількість їхніх знаменитих гостей, які з'їхалися на урочистість, внесла корективи в життя острова. Про це пише Page Six.

Так, на урочистості були Лана Дель Рей, Ченнінг Татум, Зої Кравіц, мати нареченої Енді Макдавелл, Кара Делевінь і Тейлор Свіфт.

Тейлор Свіфт на весіллі

Тейлор Свіфт була в блакитній мереживній сукні та пройшла до місцевого ресторану, де святкувалося весілля, через чорний хід. Але все одно обурила місцевих жителів.

Весілля порушило хід місцевих змагань з риболовлі, а поліція перекрила кілька доріг.

Прибуття Тейлор Свіфт на весілля музичного продюсера з Маргарет Кволлі призвело до стовпотворіння біля кількох ресторанів, де пара провела свою репетиційну вечерю і весільний прийом.

Тейлор Свіфт на весіллі

У той час як знаменитості розважалися в нічному клубі Bird & Betty's, рибалки, які брали участь у щорічному заході Beach Haven White Marlin Invitational, святкували у внутрішньому дворику нагорі.

Один з учасників змагань заявив, що його обурив той факт, що поліція перекрила кілька вулиць, а фанати Тейлор Свіфт влаштували справжній хаос. Тож довелося викликати поліцію штату, щоб стримувати натовп.

"Вони отримують таке особливе ставлення", — заявив роздратований місцевий житель.

Лонг-Біч вибрав як місце для весілля наречений. Джек проводив тут літні канікули з дитинства.

Очевидець розповів, що Свіфт супроводжував поліцейський, коли вона вийшла з бару близько першої години ночі, щоб прогулятися з Карою Делевінь.

Це сталося наступного дня після того, як шанувальники Свіфт оточили бар "Чорний кит" після того, як на відео в соціальних мережах показали, що переможниця "Греммі" прибула на репетиційну вечерю нареченого і нареченої.

Коли новини про її присутність поширилися островом, фанати співачки почали натовпами прибувати на острів і осаджувати заклад. Тож місцева влада викликала поліцію штату, щоб стримати натовп.

Весілля Маргарет Куеллі

Зрештою персоналу ресторану довелося засунути фіранки і закрити двері.

Нагадаємо, Маргарет Кволлі та Джек Антонофф влаштували невелику церемонію для сім'ї та близьких друзів. І наречена змінила дві чарівні сукні.