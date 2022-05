Дочка відомого телеведучого Джеремі Кларксона вийшла заміж

Ведучий шоу Top Gear на ВВС заявив, що весілля дочки стало "найщасливішою подією у його житті"

62-річний британський телеведучий Джеремі Кларксон, шоу Top Gear якого залишається одним із найпопулярніших на ВВС, видав заміж свою 27-річну доньку Емілі. Про це пише Daily Mail.

Її обранцем став Алекс Ендрю, колишній учасник ірландського гурту Taken, який був заснований у 2012 році. Наразі молодик займається піаром.

"Найщасливіший день у моєму житті. Це було просто чудово. Батьки, я навіть не можу описати, як це чудово, коли твоя дочка виходить заміж за того, хто тобі подобається", — вже заявив Кларксон, описуючи весілля, яке пройшло на цих вихідних.

Весілля пройшло в типово британському стилі: у невеликому англійському селі. Старовинна церква була прикрашена трояндами, на вечірку наречені прибули на вінтажному Ford Mustang, а весільний намет спорудили в саду.

До речі, подружки нареченої були у зелених сукнях, на знак поваги до ірландського походження нареченого.

Свій перший танець Емілі й Алекс виконали під пісню Елвіса Преслі The Wonder Of You.

А сукню у стилі 1930-х наречена замовила у британській компанії Temperley London, головний дизайнер і засновник якої надихається класичною модою. Тож у її сукнях часто з'являється на публіці Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Емілі — дочка Джеремі Кларксона від його другої дружини та його менеджерки Френсіс Кейн. Наразі телеведучий займається своїм новим проєктом, названим "Ферма Кларксона", у якому Джеремі розповідає про свої спроби стати англійським фермером. І живе у селі зі своєю новою дівчиною Лізою Гоган.

Кларксон купив велику ділянку в Котсуолді, Чіппінг-Нортон і тепер місцеві жителі незадоволені напливом шанувальників, які готові стояти у кілометрових заторах, аби потрапити до магазину екопродуктів ведучого.

Раніше ведучий підтримав українців, організував збір гуманітарної допомоги та передав потужні авто підвищеної прохідності для евакуації мирного населення. Співробітники Кларксона перегнали їх в Україну, завантаживши гуманітарною допомогою.