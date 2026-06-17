"Не знаю, що буде далі": телеведучий Джеремі Кларксон приголомшив заявою про рак

Джеремі Кларксон повідомив, що у нього діагностували агресивну форму раку простати. Про це 66-річний телеведучий розповів у фінальних епізодах п’ятого сезону шоу "Clarkson’s Farm". За його словами, хворобу виявили на дуже ранній стадії після медичного обстеження та біопсії.

Про це пише видання Independent.

У розмові зі своїми колегами Чарлі Айрлендом і Калебом Купером Кларксон сказав, що знає про діагноз із травня. Він пояснив, що лікарі назвали рак агресивним, але наголосили, що його вдалося виявити дуже рано.

Телеведучий розповів, що найближчими тижнями мав перенести операцію та на певний час випасти з роботи через відновлення. Він сподівався завершити збирання врожаю до початку лікування, однак процедура припала на самий розпал сезону.

Пізніше Кларксон уточнив, що рак виявили в простаті. Він також повідомив, що переніс процедуру, під час якої видалили уражену частину органа. За його словами, близько 10% простати, де знаходилася пухлина, більше не функціонує.

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В одному з епізодів Кларксона показали на лікарняному ліжку. Він сказав, що під час лікування виникли ускладнення, тому йому доведеться довше залишатися в лікарні.

“Я побуду тут ще якийсь час. Не знаю, що буде далі”, — сказав він.

Також телеведучий звернувся до глядачів і зазначив, що якщо лікування буде успішним, вони побачать його в шостому сезоні шоу. Якщо ні — продовження для нього не буде.

Перед виходом фінальних епізодів п’ятого сезону “Clarkson’s Farm” Кларксон попереджав підписників в Instagram, що дивитися їх буде дуже важко.

У колонці для The Sunday Times у 2025 році він писав, що регулярно проходить медичні огляди та перевірки простати. За словами Кларксона, раннє виявлення хвороби дає змогу значно підвищити шанси на успішне лікування.

Діагноз телеведучого прозвучав менш ніж через два роки після серйозних проблем із серцем. У першому епізоді п’ятого сезону “Clarkson’s Farm” він розповів, що лікарі виявили важке ураження коронарних артерій і попередили: до серцевого нападу могли залишатися лічені дні.

Кларксон повідомив, що одна з його артерій була повністю заблокована, а ще дві — небезпечно звужені. Лікарі встановили стенти, щоб відновити кровопостачання серця.

Рак простати розвивається в передміхуровій залозі, яка розташована під сечовим міхуром і бере участь у виробленні сім’яної рідини. На ранніх стадіях захворювання часто не має симптомів, а ризик його виникнення зростає з віком, через спадковість та деякі генетичні мутації.

За даними Prostate Cancer UK, рак простати зараз є найпоширенішим онкологічним захворюванням у Великій Британії. У 2022 році в країні зареєстрували понад 64 тисячі нових випадків.

Нагадаємо, що дочка британського телеведучого Джеремі Кларксона Емілі у 2022 році вийшла заміж за Алекса Ендрю — колишнього учасника ірландського гурту Taken, який нині працює у сфері піару.

Кларксон придбав велику земельну ділянку в районі Чіппінг-Нортона в Котсуолдсі, однак це викликало невдоволення серед місцевих жителів. Причиною стали натовпи прихильників телеведучого, які готові годинами стояти в заторах, щоб відвідати його фермерський магазин із натуральними продуктами.