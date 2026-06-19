Опустилась на дно: покійна акторка Дейві Чейз останні дні провела в пекельних умовах

Американська акторка Дейві Чейз, яка озвучила Лайло в культовому мультфільмі Disney та зіграла зловісну Самару в "Дзвінку", провела останні місяці життя на вулицях маргінального лос-анджелеського району Skid Row. За словами волонтера, який роздає там їжу нужденним, зірка буквально танула на очах.

Про останні місяці та дні покійної Дейві Чейз, колишньої "диснеївської принцеси", New York Post розповів Кевін Колл – чоловік, якого в районі жартома називають "мером Skid Row". Він багато років займається допомогою бездомним і каже, що добре пам'ятає Чейз, яка регулярно приходила за гарячою їжею.

За його словами, контраст між акторкою на екрані та тією жінкою, яку він бачив востаннє, був разючим. Залежність, каже Колл, не робить винятків навіть для тих, хто колись був у зеніті слави – хвороба підкошує однаково і зірок, і простих людей, які опиняються на дні.

"Їй потрібна була допомога"

"Ну, вона ставала дедалі худішою щоразу, коли я її бачив, вона худла, і це дало мені зрозуміти, що у неї була хвороба, яку не лікували, і що їй потрібна була допомога. Вона не змогла отримати допомогу вчасно, перш ніж хвороба забрала її життя", – розповідає Колл.

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Дейві Чейз з бойфрендом жила в наметі Фото: Instagram

Чейз померла у лікарні. Причиною стали ускладнення бактеріального менінгіту та зараження крові.

Колл зазначає, що з кожною новою зустріччю акторка виглядала все худішою, і це було тривожним сигналом: хвороба прогресувала, а допомога так і не встигла прийти вчасно.

Жила у наметі

Місяцями раніше в мережі з'явилося відео зі Skid Row, на якому виснажена Чейз лежить на підлозі намету. Знайомі акторки підтвердили виданню: на момент смерті вона була критично виснажена.

Менеджер зірки Джон Раян разом із її зведеною сестрою намагалися врятувати ситуацію в останній момент – вони домовлялися про місце в реабілітаційному центрі в Коста-Риці, який належить їхньому знайомому, і вже почали приводити акторку до тями в Лос-Анджелесі.

Дейві Чейз була залежною Фото: Instagram

Та знайти Чейз вчасно так і не вдалося. За словами Раяна, вони були за крок від порятунку – він називає колегу найяскравішим і найдобрішим промінчиком, який тільки бачив Голлівуд, і досі не може повірити в те, що сталося.

Бойфренда звинувачують у шахрайстві

Тим часом навколо імені покійної розгорівся скандал: її бойфренд відкрив збір коштів на GoFundMe нібито на її честь, але родина акторки заявила, що ця сторінка фейкова, і запідозрила чоловіка у спробі нажитися на чужому горі.

Окрім ролей у "Лайло і Стіч" та "Дзвінку", де вона зіграла моторошну Самару Морган, Чейз востаннє з'явилася на екрані у 2016 році – у трилері "Американський роман" та психологічному хорорі "Джек іде додому".

За словами Колла, попри весь жах того, що сталося, родина Чейз тепер може хоч трохи видихнути: їй більше не доведеться боятися за життя й здоров'я близької людини, яка стільки років билася з невидимим ворогом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Дейві Чейз померла в 35 років. Це сталося внаслідок менінгіту та інфекції крові, яка призвела до сепсису.

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