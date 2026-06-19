Оказалась на дне: покойная актриса Дэйви Чейз провела последние дни в адских условиях

Американская актриса Дэйви Чейз, озвучившая Лайлу в культовом мультфильме Disney и сыгравшая зловещую Самару в фильме "Звонок", провела последние месяцы жизни на улицах маргинального лос-анджелесского района Skid Row. По словам волонтера, раздающего там еду нуждающимся, звезда буквально таяла на глазах.

О последних месяцах и днях жизни покойной Дэйви Чейз, бывшей "диснеевской принцессы", газете New York Post рассказал Кевин Колл — человек, которого в этом районе в шутку называют "мэром Скид-Роу". Он много лет занимается помощью бездомным и говорит, что хорошо помнит Чейз, которая регулярно приходила за горячей едой.

По его словам, контраст между актрисой на экране и той женщиной, которую он видел в последний раз, был поразительным. Зависимость, говорит Колл, не делает исключений даже для тех, кто когда-то был на вершине славы — болезнь подкошивает одинаково и звёзд, и простых людей, которые оказываются на дне.

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"Ей нужна была помощь"

"Ну, она становилась всё худее и худее каждый раз, когда я её видел, она теряла вес, и это дало мне понять, что у неё была болезнь, которую не лечили, и что ей нужна была помощь. Она не смогла получить помощь вовремя, прежде чем болезнь унесла её жизнь", — рассказывает Колл.

Дэйви Чейз с бойфрендом жила в палатке Фото: Instagram

Чейз скончалась в больнице. Причиной стали осложнения бактериального менингита и заражение крови.

Колл отмечает, что с каждой новой встречей актриса выглядела всё худее, и это было тревожным сигналом: болезнь прогрессировала, а помощь так и не успела прийти вовремя.

Жила в палатке

Несколькими месяцами ранее в сети появилось видео из Skid Row, на котором изможденная Чейз лежит на полу палатки. Знакомые актрисы подтвердили изданию: на момент смерти она была крайне истощена.

Менеджер звезды Джон Райан вместе с её сводной сестрой пытались спасти ситуацию в последний момент — они договаривались о месте в реабилитационном центре в Коста-Рике, принадлежащем их знакомому, и уже начали приводить актрису в чувство в Лос-Анджелесе.

Дэйви Чейз страдала из-за зависимости Фото: Instagram

Но найти Чейза вовремя так и не удалось. По словам Райана, они были в шаге от спасения — он называет коллегу самым ярким и самым добрым лучиком, который только видел Голливуд, и до сих пор не может поверить в то, что произошло.

Бойфренда обвиняют в мошенничестве

Тем временем вокруг имени покойной разгорелся скандал: её бойфренд запустил сбор средств на GoFundMe якобы в её честь, но семья актрисы заявила, что эта страница поддельная, и заподозрила мужчину в попытке нажиться на чужом горе.

Помимо ролей в "Лайло и Стич" и "Звонок", где она сыграла жутковатую Самару Морган, Чейз в последний раз появилась на экране в 2016 году — в триллере "Американский роман" и психологическом хорроре "Джек возвращается домой".

По словам Колла, несмотря на весь ужас случившегося, семья Чейз теперь может хоть немного вздохнуть с облегчением: ей больше не придется бояться за жизнь и здоровье близкого человека, который столько лет боролся с невидимым врагом.

Напомним, ранее Фокус писал:

Дэйви Чейз скончалась в возрасте 35 лет. Это произошло в результате менингита и инфекции крови, приведшей к сепсису.

До этого скончался Энтони Стюарт Хед, звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров". Актёру было 72 года.

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