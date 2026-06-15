Раптово померла 35-річна акторка популярних турецьких серіалів

Турецька кіноіндустрія зазнала раптової та болючої втрати через передчасну смерть 35-річної зірки популярних серіалів Едже Іртем. Бездиханне тіло акторки виявили в її власному будинку наступного ранку після того, як вона відсвяткувала свій день народження.

Трагедія сталася 15 червня у помешканні, де артистка мешкала разом із матір'ю, повідомляє місцеве видання sozcu.com. Оскільки смерть молодої жінки була абсолютно несподіваною, до справи одразу залучили правоохоронців, які наразі встановлюють усі деталі події.

Офіційний менеджер зірки повідомив, що серце акторки зупинилося близько полудня, а попередньою причиною трагедії медики вважають раптовий серцевий напад. Проте розслідування все ще триває, і остаточні висновки щодо того, що саме забрало життя Едже, слідство оприлюднить лише після проведення судово-медичного розтину.

Едже Іртем померла у віці 35 років Фото: Instagram

Що відомо про Ердже Іртем

Едже Іртем розпочала свій творчий шлях на телеекранах у 2014 році й за десятиліття активної кар'єри встигла стати важливою частиною сучасного турецького кінематографа. Вона здобула величезну популярність та любов глядачів завдяки яскравим ролям у таких відомих багатосерійних драмах, як "Кизиловий шербет", "Заборонений плід", "Нова наречена" та "Це життя — моє". Втрата такої талановитої та молодої акторки стала справжнім шоком для її колег і численних шанувальників по всьому світу.

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