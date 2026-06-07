Зірка фільмів "Граф Монте-Крісто" і "Знедолені": помер відомий актор Патрік Ґодфрі

Відомий британський актор театру та кіно Патрік Ґодфрі, що прославився завдяки ролі Леонардо да Вінчі у фільмі 1998 року "Поза межами мрій" з Дрю Беррімор у головній ролі, помер. Йому було 93 роки.

Зірки не стало у четвер, 4 червня, у власному будинку. Про це у суботу повідомило видання Daily Mail.

Представники актора розповіли, що його не стало в оточенні сім'ї. Він відійшов на той світ тихо та мирно.

"З великим сумом ми підтверджуємо, що Патрік Годфрі помер минулої ночі. Він мирно помер у своєму будинку в оточенні родини. Падді був надзвичайно талановитим актором і видатним людиною, і ми будемо дуже сумувати за ним", — йдеться у повідомленні представників зірки.

Водночас причин, чому помер Патрік Ґодфрі, поки що не розголошують.

Був актором майже 70 років: де знявся Патрік Ґодфрі

Патрік Ґодфрі у фільмі "Знедолені" 2012 року

Акторська кар'єра Патріка Ґодфрі тривала майже сім десятиліть. Весь цей час він працював в кіно, на телебаченні, в театрі та на радіо.

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Найвідоміші фільми та серіали, в яких можна побачити актора:

телесеріал BBC "Доктор Хто" (1966-1971);

детективному серіалі "Пуаро Агати Крісті" (1990);

американському пригодницькому фільмі "Граф Монте-Крісто" (2002);

історичній драмі "Герцогиня" (2008);

фільмі-мюзиклі "Знедолені" (2012);

телесеріалі "Демони Да Вінчі" (2013);

фентезійному серіалі "Темні матерії" (2019) та ін.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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померла леді Памела Гікс, яка була близькою подругою королеви Єлизавети II і подружкою нареченої на її весіллі.

Також стало відомо, що голлівудського актора Джеймса Генді, зірку фільмів "Топ Ґан: Меверік" та "Джуманджі" жорстоко вбили у Лос-Анджелесі.