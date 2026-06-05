Голлівудську зірку фільмів "Топ Ґан: Меверік" та "Джуманджі" Джеймса Генді жорстоко вбили у Лос-Анджелесі

Голлівудського актора Джеймса Генді, зірку фільмів "Топ Ґан: Меверік" та "Джуманджі", знайшли з ножовими пораненнями після моторошного дзвінка, що надійшов у поліцію Лос-Анджелеса. Йому було 81.

Правоохоронці підозрюють у скоєнні вбивства сина його дівчини. Інцидент стався у середу, 3 червня, повідомило видання The New York Post.

Вранці до поліції надійшов дзвінок від чоловіка, який заявив про скоєння злочину. Його зафіксували на Ервін-стріт у Тарзані (елітний район Лос-Анджелеса).

"Я син людський, я щойно вбив людину гріха", — заявив чоловік.

Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили тіло 81-річного актора без свідомості. На тлі зафіксували ножові поранення, які були зроблені у груди. Генді доставили терміново до лікарні, де медики констатували його смерть.

Незабаром після цього підозрюваний, 44-річний Майкл Гледхілл нібито зупинив поліцейських і сказав їм, що саме він є тим, кого вони шукають, як розповіли у поліції Лос-Анджелеса. З'ясувалося, що на момент скоєння нападу він проживав разом з матір'ю, яка зустрічалася з актором. Наразі невідомо, чому саме Гледхілл скоїв напад.

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Де знімався Джеймс Генді

Джеймс Генді у телесеріалі "Секретні матеріали" (1993)

За даними IMDB, Джеймс Генді зіграв щонайменше 150 ролей у серіалах та кіно. Свою акторську кар'єру Генді почав ще у 1970-х роках. Найвідоміші його ролі були у стрічках "Арахнофобія" (1990), "Джуманджі" (1995), "Логан" (2017), "Топ Ґан: Меверік" (2022), серіалах "Секретні матеріали" (1993), "9-1-1" (2021) та інших.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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