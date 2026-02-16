Таємнича смерть: продюсерку серіалу "Тегеран" про протистояння Ірану та Ізраїлю знайшли мертвою

52-річна Дана Іден померла в грецькому готелі під час зйомок нового сезону для Apple TV. І зараз поліція стверджує, що немає жодних ознак насильницької смерті. А фанати впевнені, що її вбили іранські агенти.

Ізраїльтянка Дана Іден, авторка і продюсер ізраїльського шпигунського серіалу "Тегеран", померла раптово, її тіло було виявлено братом у номері готелю Gatsby в Афінах, недалеко від Акрополя, після того, як вона не відповіла на його повідомлення, повідомляє Daily Mail.

Трейлер серіалу "Тегеран"

Поліція розслідує причину смерті, очікується проведення розтину, але грецькі ЗМІ стверджують, що наразі немає жодних ознак насильницької смерті.

Тегеранська продюсерська компанія Dana & Shula Productions, співвласницею якої була Іден, висловила співчуття, заявивши, що вони "шоковані" цією втратою.

В інтернеті з'явилися припущення, що місіс Іден була вбита іранськими агентами, але продюсерська компанія спростувала ці чутки у своїй заяві.

У заяві йшлося: "Виробнича компанія хоче ясно дати зрозуміти, що чутки про те, що смерть була злочинною або націоналістичною, не відповідають дійсності і є безпідставними".

"Ми закликаємо засоби масової інформації та громадськість не публікувати необґрунтовані теорії та діяти відповідально й делікатно. Це момент величезного болю для сім'ї, друзів і колег. Ми хочемо зберегти гідність Дани та її приватне життя", — сказано в заяві.

Серіал Дани Іден "Тегеран" здобув премію "Еммі" 2021 року як найкращий драматичний серіал, головні ролі в другому і третьому сезонах виконали Гленн Клоуз і Г'ю Лорі.

Зйомки четвертого сезону серіалу проходили в Греції після того, як третій сезон вийшов на Apple TV Plus минулого місяця. Афіни мали зображати Тегеран, оскільки ці міста візуально схожі в деяких районах, а ізраїльтянам заборонено в'їзд до Ірану.

У центрі сюжету — молода співробітниця Моссаду, яка проникає в іранську ядерну програму під вигаданим ім'ям, але опиняється в пастці свого фальшивого життя. У серіалі показана репресивна машина Ірану, яка полює на своїх же громадян і влаштовує публічні страти.

Наразі поліція збирає записи з камер відеоспостереження і свідчення співробітників готелю.

Ізраїльська телерадіомовна корпорація також опублікувала повідомлення зі співчуттями, в якому висловила "глибоку скорботу" з приводу смерті пані Іден.

Очевидно, зйомки серіалу "Тегеран" продовжаться і після смерті місіс Іден.

Дана Іден і її партнер з продюсування Шула Шпігель спільно спродюсували понад 40 телесеріалів, включно з "П'ять чоловіків і весілля", "Сорока", "Стиліст" і багато інших.

