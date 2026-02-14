Померла глава імперії Ferrero Rocher, яка створила головні цукерки Дня закоханих

Марія Франка Ферреро померла 13 лютого у своєму будинку в Альбі, регіоні П'ємонт в Італії. Кондитерська імперія Ferrero Rocher, заснована П'єтро Ферреро, створила, серед іншого солодку пасту Nutella і цукерки Raffaello, які вже стали обов'язковим подарунком на День святого Валентина.

Марія Франка Ферреро померла у 87 років. Вона була вдовою Мікеле Ферреро, власника Ferrero Group — компанії, що випускає, крім інших кондитерських виробів, такі бренди, як Nutella, Kinder і Ferrero Rocher, пише Daily Mail.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила свої співчуття.

Коли Мікеле — на той момент найбагатша людина Італії — померла 2015 року, Марія успадкувала бізнес, що охоплює близько 40 заводів, понад 47 000 співробітників і річний обіг, що перевищує 15,7 мільярда євро.

У неї залишилися син Джованні, нинішній голова групи, невістки Паола і Луїза, а також п'ятеро онуків.

Інший її син, П'єтро, помер 2011 року від раптової хвороби.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні віддала данину пам'яті Марії, заявивши: "З її відходом Італія втрачає постать, яка з елегантністю та тихою гідністю втілювала в собі зразок підприємництва, що створює цінність, ніколи не випускаючи з поля зору інтереси суспільства".

Марія народилася в Савільяно 21 січня 1939 року. Після закінчення школи вона вступила до коледжу перекладачів у Мілані, а 1961 року влаштувалася перекладачем у компанію Ferrero, де і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком.

Це було кохання з першого погляду, і пара одружилася 1962 року — хоча, як вона пізніше згадувала, "я не любила шоколад".

Рік потому у них народився первісток, П'єтро, а 1964 року — Джованні.

Її благодійна діяльність принесла їй кілька нагород, зокрема звання Лицаря Великого Хреста Ордену Заслуг Італійської Республіки — найвищої державної нагороди країни — 2024 року.

19 грудня на позачергових зборах акціонерів її було одноголосно призначено почесним довічним президентом групи компаній Ferrero.

Солодка імперія Ferrero Rocher — як із бідності виросли мільярди

Засновником компанії Ferrero Rocher (тоді вона називалася Ferrero SpA) був П'єтро Ферреро. Після Другої світової війни він випустив на ринок горіхово-шоколадну пасту Nutella, яка зараз продається більш ніж у 160 країнах. Його компанія також створила Ferrero Rocher, Tic Tac і бренд шоколаду Kinder.

Він використовував фундук через його дешевизну і хотів створити продукт, який був би не тільки смачним, а й доступним. П'єтро навіть не орієнтувався на дітей, хоча зараз "Нутелла" стала для малечі по всьому світу частиною смачного сніданку. Тоді паста називалася Giandujot на честь персонажа місцевого карнавалу, і мала форму батончика, який можна було нарізати скибочками і намазувати на хліб.

Він сам розвозив замовлення по магазинах і відкрив свою кондитерську в громаді Альба в П'ємонті. Він помер 1949 року, як вважається, від перевтоми. Але управління компанією взяла на себе його дружина, а потім і його син Мікеле Ферреро.

Він був найбагатшою людиною в Італії, його особистий статок становив 26 мільярдів доларів, що перевершило статки Сільвіо Берлусконі в березні 2008 року. У травні 2014 року індекс мільярдерів Bloomberg поставив Ферреро на 20-те місце серед найбагатших людей світу.

Зараз Ferrero Rocher залишається сімейною компанією. А сім'я Ферреро — однією з найбагатших у Європі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про смерть головного хіміка компанії Ferrero Rocher, який і створив їхні найзнаменитіші солодощі.