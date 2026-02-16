Таинственная смерть: продюсера сериала "Тегеран" о противостоянии Ирана и Израиля нашли мертвой

52-летняя Дана Иден скончалась в греческом отеле во время съемок нового сезона для Apple TV. И сейчас полиция утверждает, что нет никаких признаков насильственной смерти. А фанаты уверены, что ее убили иранские агенты.

Израильтянка Дана Иден, создательница и продюсер израильского шпионского сериала "Тегеран", скончалась внезапно, ее тело было обнаружено братом в номере отеля Gatsby в Афинах, недалеко от Акрополя, после того, как она не ответила на его сообщения, сообщает Daily Mail.

Трейлер сериала "Тегеран"

Полиция расследует причину смерти, ожидается проведение вскрытия, но греческие СМИ утверждают, что на данный момент нет никаких признаков насильственной смерти.

Тегеранская продюсерская компания Dana & Shula Productions, совладелицей которой была Иден, выразила соболезнования, заявив, что они "шокированы" этой утратой.

В интернете появились предположения, что миссис Иден была убита иранскими агентами, но продюсерская компания опровергла эти слухи в своем заявлении.

Відео дня

В заявлении говорилось: "Производственная компания хочет ясно дать понять, что слухи о том, что смерть была преступной или националистической, не соответствуют действительности и являются безосновательными".

"Мы призываем средства массовой информации и общественность не публиковать необоснованные теории и действовать ответственно и деликатно. Это момент огромной боли для семьи, друзей и коллег. Мы хотим сохранить достоинство Даны и ее частную жизнь", — сказано в заявлении.

Сериал Даны Иден "Тегеран" получил премию «Эмми» в 2021 году как лучший драматический сериал, главные роли во втором и третьем сезонах исполнили Гленн Клоуз и Хью Лори.

Съемки четвертого сезона сериала проходили в Греции после того, как третий сезон вышел на Apple TV Plus в прошлом месяце. Афины должны были изображать Тегеран, поскольку эти города визуально похожи в некоторых районах, а израильтянам запрещен въезд в Иран.

В центре сюжета — молодая сотрудница Моссада, которая проникает в иранскую ядерную программу под вымышленным именем, но оказывается в ловушке своей фальшивой жизни. В сериале показана репрессивная машина Ирана, которая охотится на своих же граждан и устраивает публичные казни.

В настоящее время полиция собирает записи с камер видеонаблюдения и показания сотрудников отеля.

Израильская телерадиовещательная корпорация также опубликовала сообщение с соболезнованиями, в котором выразила "глубокую скорбь" по поводу смерти госпожи Иден.

По всей видимости, съемки сериала "Тегеран" продолжатся и после смерти миссис Иден.

Дана Иден и ее партнер по продюсированию Шула Шпигель совместно спродюсировали более 40 телесериалов, включая "Пять мужчин и свадьба", "Сорока", "Стилист" и многие другие.

Напомним, ранее стало известно, что в Италии умерла глава кондитерской империи Ferrero Rocher, которая создала Nutella и конфеты Raffaello, которые уже стали обязательным подарком на День святого Валентина.

Также Фокус писал о таинственной смерти голливудской суперзвезды Натали Вуд, в гибели которой обвиняли ее мужа.