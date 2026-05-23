Легендарного чемпіона "Формули-1" Алена Проста ледь не вбили грабіжники

71-річний Ален Прост, який чотири рази ставав чемпіоном світу, зазнав важких травм, коли чоловіки в масках увірвалися до його будинку в Швейцарії.

Швейцарська поліція розслідує пограбування чотириразового чемпіона світу "Формули-1" Алена Проста. Повідомлення про злочин надійшло ввечері 23 травня, пише The Guardian.

71-річний француз отримав травму голови від зловмисників, які змусили його сина відкрити сейф.

Зазначається, що пограбування було зухвалим: "злочинці проникли в будинок у присутності мешканців, погрожували їм і змусили одного з членів сім'ї відкрити сейф, після чого втекли з вкраденими речами", — ідеться в заяві прокуратури.

"Незважаючи на масштабну пошукову операцію, злочинців досі не затримано", — повідомили в поліції Швейцарії.

Відео дня

Поліція, яка не назвала ім'я жертви, повідомила, що кілька зловмисників у балаклавах "увірвалися в будинок. Опинившись усередині, вони погрожували мешканцям і завдали одному з членів сім'ї травми голови за обставин, які ще належить встановити".

Потім злочинці змусили іншого члена сім'ї відкрити сейф, після чого втекли з вкраденими речами, точний перелік яких наразі складається.

Ален Прост, який виграв чотири чемпіонати світу в період з 1985 по 1993 рік, був "помітно вражений цим жорстоким вторгненням" і що він покинув свій будинок у Ньоні, на березі Женевського озера.

Пілот "Формули-1" Ален Прост — що відомо

Ален Прост — французький автогонщик і учасник тринадцяти чемпіонатів "Формули-1". Чотириразовий чемпіон світу (1985, 1986, 1989, 1993), і чотириразовий віце-чемпіон Ф1.

Ален Прост вважається одним із найкращих пілотів Формули-1 за всю її історію. За свій акуратний стиль пілотажу і розважливу гоночну стратегію отримав прізвисько "Професор". Свого часу він встановив рекорди за кількістю перемог, найкращих кіл, очок і подіумів. Але потім його рекорди побили Міхаель Шумахер, Льюїс Хемілтон, Себастьян Феттель і Максом Ферстаппен. При цьому Прост, як і раніше, входить до топ-5 гонщиків за більшістю абсолютних показників.

Ален Прост був і залишається легендою "Формули-1"

Ален Прост також прославився суперництвом із партнером по команді McLaren Айртоном Сенною. Це протистояння породило вислів: "Швидкість вражає, але акуратність виграє". Примітно, але до Швейцарії Прост переїхав через постійні погрози на свою адресу у Франції.

Нагадаємо, раніше звичайний бюджетний седан Dacia Logan опинився в центрі уваги на престижних перегонах на витривалість, де змагалися суперкари. Незважаючи на скромні характеристики на тлі Porsche, Mercedes і BMW, Logan показав чудовий результат на трасі.

Також з'явилася інформація про те, що покращився стан семиразового чемпіона "Формули-1" Міхаеля Шумахера, який прикутий до ліжка після травми на гірськолижному спуску.