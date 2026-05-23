Легендарного чемпиона "Формулы-1" Алена Проста едва не убили грабители

71-летний Ален Прост, который четыре раза становился чемпионом мира, получил тяжелые травмы, когда мужчины в масках ворвались в его дома в Швейцарии.

Швейцарская полиция расследует ограбление четырехкратного чемпиона мира "Формулы-1" Алена Проста. Сообщение о преступлении поступило вечером 23 мая, пишет The Guardian.

71-летний француз получил травму головы от злоумышленников, которые заставили его сына открыть сейф.

Отмечается, что ограбление было дерзким: "преступники проникли в дом в присутствии жильцов, угрожали им и заставили одного из членов семьи открыть сейф, после чего скрылись с украденными вещами", — говорится в заявлении прокуратуры.

"Несмотря на масштабную поисковую операцию, преступники до сих пор не задержаны", — сообщили в полиции Швейцарии.

Відео дня

Полиция, не назвавшая имя жертвы, сообщила, что несколько злоумышленников в балаклавах "ворвались в дом. Оказавшись внутри, они угрожали жильцам и нанесли одному из членов семьи травмы головы при обстоятельствах, которые еще предстоит установить".

Затем преступники заставили другого члена семьи открыть сейф, после чего скрылись с украденными вещами, точный перечень которых в настоящее время составляется.

Ален Прост, выигравший четыре чемпионата мира в период с 1985 по 1993 год, был "заметно потрясен этим жестоким вторжением" и что он покинул свой дом в Ньоне, на берегу Женевского озера.

Пилот "Формулы-1" Ален Прост – что известно

Ален Прост - французский автогонщик и участник тринадцати чемпионатов "Формулы-1". Четырехкратный чемпион мира (1985, 1986, 1989, 1993), и четырехкратный вице-чемпион Ф1.

Ален Прост считается одним из лучших пилотов Формулы-1 за всю ее историю. За свой аккуратный стиль пилотажа и расчетливую гоночную стратегию получил прозвище "Профессор". В своё время он установил рекорды по числу побед, лучших кругов, очков и подиумов. Но потом его рекорды побили Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и Максом Ферстаппен. При этом Прост по-прежнему входит в топ-5 гонщиков по большинству абсолютных показателей.

Ален Прост был и остается легендой "Формулы-1"

Ален Прост также прославился соперничеством с партнером по команде McLaren Айртоном Сенной. Это противостояние породило выражение: "Скорость впечатляет, но аккуратность выигрывает". Примечательно, но в Швейцарию Прост переехал из-за постоянных угроз в свой адрес во Франции.

Напомним, ранее обычный бюджетный седан Dacia Logan оказался в центре внимания на престижной гонке на выносливость, где соревновались суперкары. Несмотря на скромные характеристики на фоне Porsche, Mercedes и BMW, Logan показал отличный результат на трассе.

Также появилась информация о том, что улучшилось состояние семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который прикован к кровати после травмы на горнолыжном спуске.