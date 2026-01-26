Состояние существенно улучшилось: появилась информация о здоровье Михаэля Шумахера

Появилась сенсационная информация о состоянии Михаэля Шумахера. Семикратный чемпион "Формулы-1" больше не прикован к постели.

Михаэль Шумахер способен сидеть и его передвигают на кресле колесном. Положительные новости о состоянии здоровья знаменитого автогонщика сообщили изданию Daily Mail источники, близкие к семье немецкого спортсмена.

Как стало известно, Михаэль Шумахер время от времени бывает на вилле на испанском острове Майорка, однако основной резиденцией остается имение в Швейцарии на берегу Женевского озера. О семикратном чемпионе "Формулы-1" заботится целый штат врачей и медсестер. Его передвигают по территории особняков и он может находиться в семейном кругу в помещении или на улице.

Жена Коринна держит информацию о состоянии Михаэля Шумахера в секрете Фото: BBC

Кроме того, один из источников сообщил журналисту Джонатану Макэвою, что Михаэль Шумахер способен понимать некоторую информацию: "Складывается впечатление, что он понимает некоторые вещи, происходящие вокруг него, но, вероятно, не все".

На содержание Михаэля Шумахера его жена Коринна еженедельно тратит десятки тысяч фунтов стерлингов. Немалыми являются и затраты на охрану, ведь семья легендарного гонщика стремится держать в секрете любую информацию о его состоянии. Видеться с ним разрешено только узкому кругу родственников и друзей.

Ранее считалось, что после трагического инцидента на горнолыжной трассе в Альпах в 2013 году Михаэль Шумахер прикован к постели вследствие черепно-мозговой травмы. Реабилитация семикратного чемпиона мира проходит тяжело и медленно. Некоторые источники сообщали, что после выхода из комы Шумахер способен узнавать окружающих, однако не может общаться.

