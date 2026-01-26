Стан суттєво покращився: з'явилася інформація про здоров'я Міхаеля Шумахера

З'явилася сенсаційна інформація про стан Міхаеля Шумахера. Семиразовий чемпіон "Формули-1" більше не прикутий до ліжка.

Міхаель Шумахер здатен сидіти і його пересувають на кріслі колісному. Позитивні новини про стан здоров'я знаменитого автогонщика повідомили виданню Daily Mail джерела, близькі до родини німецького спортсмена.

Як стало відомо, Міхаель Шумахер час від часу буває на віллі на іспанському острові Майорка, проте основною резиденцією залишається маєток у Швейцарії на березі Женевського озера. Про семиразового чемпіона "Формули-1" піклується цілий штат лікарів та медсестер. Його пересувають по території особняків і він може перебувати у родинному колі в приміщенні чи надворі.

Дружина Корінна тримає інформацію про стан Міхаеля Шумахера в секреті Фото: BBC

Крім того, одне з джерел повідомило журналісту Джонатану Макевою, що Міхаель Шумахер здатен розуміти деяку інформацію: "Складається враження, що він розуміє деякі речі, що відбуваються навколо нього, але, ймовірно, не всі".

На утримання Міхаеля Шумахера його дружина Корінна щотижня витрачає десятки тисяч фунтів стерлінгів. Чималими є і затрати на охорону, адже родина легендарного гонщика прагне тримати у секреті будь-яку інформацію про його стан. Бачитися із ним дозволено лише вузькому колу родичів та друзів.

Раніше вважалося, що після трагічного інциденту на гірськолижній трасі в Альпах у 2013 році Міхаель Шумахер прикутий до ліжка внаслідок черепно-мозгової травми. Реабілітація семиразового чемпіона світу проходить важко та повільно. Деякі джерела повідомляли, що після виходу з коми Шумахер здатен пізнавати оточуючих, проте не може спілкуватися.

До речі, нещодавно на аукціон виставили знакове авто Міхаеля Шумахера за $10 мільйонів.

