Помер "голос" мультфільмів Disney: співак Пібо Брайсон виконував балади в "Красуні і чудовиську" та "Аладдіні"

Пібо Брайсон помер у 75 років. Перш, ніж стати виконавцем хітів діснеївських мультфільмів, він став легендою R&B.

Сім'я повідомила, що Пібо Брайсон помер увечері 2 червня, "оточений любов'ю своєї сім'ї та найближчих йому людей", пише CNN.

Дует Селін Діон і Пібо Брайсона для "Красуні і чудовиська"

Брайсон найвідоміший своєю участю в диснеївських дуетах, які отримали премію "Оскар": "Красуня і чудовисько", де він виконав пісню разом із Селін Діон, і "A Whole New World", де він заспівав разом із Реджиною Белль для анімаційного фільму "Аладдін".

Він також відомий такими піснями, як "Feel the Fire" і "Can You Stop the Rain", і багатьма іншими.

Белль розповіла, що відвідала Брайсона в лікарні в неділю після перенесеного ним інсульту, і тоді вона "тримала його за руку і пошепки співала "A Whole New World" і "Total Praise" — нашу версію пісні, яку ми записали разом з Пібо".

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Співачка зізналася, що їй було важко усвідомити, що вона більше ніколи не зможе заспівати з людиною, яка допомогла їй "створити диво".

Дует Пібо Брайсона і Реджини Белль для "Аладдіна"

Роберт Піпо Брайсон, який народився 1951 року в Грінвіллі, Південна Кароліна, почав співати на бек-вокалі, коли йому було близько п'ятнадцяти років. Саме нездатність деяких із цих співаків правильно вимовляти ім'я "Піпо" призвела до того, що він отримав прізвисько "Пібо" Брайсон.

У 16 років він поїхав з дому, щоб вирушити в турне з Мозесом Діллардом і групою Tex-Town Display, де його проникливий голос пролунав у синглах "Cry Like a Baby" і "Bring Your Dreams to Me".

Незабаром він привернув увагу Едді Біско, генерального директора звукозаписної компанії Bullet Records з Атланти. Біско порадив молодому співакові почати сольну кар'єру й уклав із ним контракт.

У 1976 році Брайсон випустив свій дебютний альбом. І незабаром він став співати дуетом з багатьма знаменитими співачками того часу.

1981 року пісня "Let the Feeling Flow" зробила Брайсона постійним учасником R&B-радіостанцій.

Але саме анімаційні фільми Діснея і його талант вдало поєднувати музику з сильними вокалістками принесли Брайсону дві поспіль премії "Греммі".

Його хітова балада з мультфільму "Красуня і чудовисько", яку він виконав разом із суперзіркою Селін Діон, принесла йому всесвітню славу, а на наступний рік він повторив успіх з картиною "Аладдін", заспівавши разом із Регіною Белль.

Обидві пісні також отримали премії "Оскар" у номінації "Найкраща оригінальна пісня".

У 2010 році Брайсон одружився з британською співачкою Таною Боніфас, колишньою учасницею жіночого гурту The 411. У 2018 році у пари народився син.

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