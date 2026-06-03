Умер "голос" мультфильмов Disney: певец Пибо Брайсон исполнял баллады в "Красавице и чудовище" и "Аладдине"

Пибо Брайсон скончался в 75 лет. Прежде, чем стать исполнителем хитов диснеевских мультфильмов, он стал легендой R&B.

Семья сообщила, что Пибо Брайсон умер вечером 2 июня, "окруженный любовью своей семьи и самых близких ему людей", пишет CNN.

Дуэт Селин Дион и Пибо Брайсона для "Красавицы и чудовища"

Брайсон наиболее известен своим участием в получивших премию "Оскар" диснеевских дуэтах: "Красавица и чудовище", где он исполнил песню вместе с Селин Дион, и "A Whole New World", где он спел вместе с Реджиной Белль для анимационного фильма "Аладдин".

Он также известен такими песнями, как "Feel the Fire" и "Can You Stop the Rain", и многими другими.

Белль рассказала, что навестила Брайсона в больнице в воскресенье после перенесенного им инсульта, и тогда она "держала его за руку и шепотом пела "A Whole New World" и "Total Praise" — нашу версию песни, которую мы записали вместе с Пибо".

Відео дня

Певица призналась, что ей было тяжело осознать, что она больше никогда не сможет спеть с человеком, который помог ей "создать волшебство".

Дуэт Пибо Брайсона и Реджины Белль для "Аладдина"

Роберт Пипо Брайсон, родившийся в 1951 году в Гринвилле, Южная Каролина, начал петь на бэк-вокале, когда ему было около пятнадцати лет. Именно неспособность некоторых из этих певцов правильно произносить имя "Пипо" привела к тому, что он получил прозвище "Пибо" Брайсон.

В 16 лет он уехал из дома, чтобы отправиться в турне с Мозесом Диллардом и группой Tex-Town Display, где его проникновенный голос прозвучал в синглах "Cry Like a Baby" и "Bring Your Dreams to Me".

Вскоре он привлек внимание Эдди Биско, генерального директора звукозаписывающей компании Bullet Records из Атланты. Биско посоветовал молодому певцу начать сольную карьеру и заключил с ним контракт.

В 1976 году Брайсон выпустил свой дебютный альбом. И вскоре он стал петь дуэтом со многими знаменитыми певицами того времени.

В 1981 году песня "Let the Feeling Flow" сделала Брайсона постоянным участником R&B-радиостанций.

Но именно анимационные фильмы Диснея и его талант удачно сочетать музыку с сильными вокалистками принесли Брайсону две подряд премии "Грэмми".

Его хитовая баллада из мультфильме "Красавица и чудовище", которую он исполнил вместе с суперзвездой Селин Дион, принесла ему всемирную славу, а на следующий год он повторил успех с картиной "Аладдин", спев вместе с Региной Белль.

Обе песни также получили премии "Оскар" в номинации "Лучшая оригинальная песня".

В 2010 году Брайсон женился на британской певице Тане Бонифас, бывшей участнице женской группы The 411. В 2018 году у пары родился сын.

Напомним, Фокус ранее писал, что: