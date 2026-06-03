Звезда сериала "Твин Пикс" актер Овайн Риз Дэвис внезапно умер в 44 года: что произошло

Британский актер Овайн Рис Дэвис, который получил известность благодаря роли агента Уилсона в сериале "Твин Пикс: Возвращение", внезапно умер в 44 года.

Об этом сообщает Daily Mail родных арктора. Для которых это сообщении стало настоящим шоком.

"Эта новость шокирует многих. Хотя на данный момент остаются без ответа некоторые вопросы относительно обстоятельств смерти Овайна, насколько мы понимаем, он умер внезапно, мирно и от естественных причин", — сообщил брат актера Родри Риз Дэвис.

О причинах смерти родные актера не сообщают, но брат актера рассказал, что Дэвис умер от естественных причин.

Соболезнования по поводу утраты выразили многие известные знаменитости, в частности, звезда сериала "Коронационная улица" Хейли Тамаддон, актриса Джоанн Фрогатт, известная по сериалу "Аббатство Даунтон", а также другие коллеги.

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Овайн Риз Дэвис умер: что известно об актере

Самая известная роль, которую Овайн Риз Дэвис сыграл агента Уилсона, была в третьем сезоне сериала Дэвида Линча "Твин Пикс".

Овайн Риз Дэвис умер Фото: Скриншот

Также Дэвис снимался в диснеевском фильме "Алиса в Зазеркалье", британской сатирической картине ужасов "Руководство по жизни для серийного убийцы", а также участвовал в ряде отмеченных наградами театральных постановок, среди которых "Мамма Миа!" и "Волшебник страны Оз". У него также были роли в сериалах "ОА" и "Мой мертвый бывший".

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