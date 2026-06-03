Зірка серіалу "Твін Пікс" актор Овайн Різ Девіс раптово помер у 44 роки: що сталося

Британський актор Овайн Ріс Дейвіс, який здобув популярність завдяки роллі агента Вілсона у серіалі "Твін Пікс: Повернення", раптово помер у 44 роки.

Про це повідомляє Daily Mail рідних арктора. Для яких це повідомленні стало справжнім шоком.

"Ця новина шокує багатьох. Хоча на даний момент залишаються без відповіді деякі питання щодо обставин смерті Овайна, наскільки ми розуміємо, він помер раптово, мирно і від природних причин", — повідомив брат актора Родрі Різ Девіс.

Про причини смерті рідні актора не повідомляють, але брат актора розповів, що Девіс помер від природних причин.

Співчуття з приводу втрати висловивили багато відомих знаменитостей, зокрема, зірка серіалу "Коронаційна вулиця" Хейлі Тамаддон, актриса Джоанн Фрогатт, відома за серіалом "Абатство Даунтон", а також інші колеги.

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Овайн Різ Девіс помер: що відомо про актора

Найвідоміша роль, яку Овайн Різ Девіс зіграв агента Вілсона, була у третьому сезоні серіалу Девіда Лінча "Твін Пікс".

Овайн Різ Девіс помер Фото: Скріншот

Також Девіс знімався у діснеївському фільмі "Аліса в Задзеркаллі", британській сатиричній картині жахів "Посібник з життя для серійного вбивці", а також брав участь у низці відзначених нагородами театральних постановок, серед яких "Мамма Міа!" та "Чарівник країни Оз". У нього також були ролі в серіалах "ОА" та "Мій мертвий колишній".

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