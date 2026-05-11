Помер актор Майкл Пеннінгтон — зірка культового фільму "Зоряні війни: повернення Джедая"

Відомий британський актор Майкл Пеннінгтон раптово помер у неділю, 10 травня. Зірці кіно було на той час 82 роки.

Причин, через які Пеннінгтона не стало, наразі не розголошують. Про це пише видання Daily Mail.

Помер актор Майкл Пеннінгтон: де він знімався

Майкл Пеннінгтон найбільше прославився завдяки ролі Моффа Джерджеродда — військового офіцера, відповідального за нагляд за будівництвом другої "Зірки Смерті" у класичному науково-фантастичному фільмі Джорджа Лукаса "Зоряні війни: повернення Джедая" 1983 року. Культова стрічка за участю актора стала шостим епізодом серії "Зоряних війн".

Пеннінгтон вважається майстерним виконавцем шекспірівських ролей, які він грав на сцені театру і в кіно. Особливу увагу привернула його гра у фільмі "Гамлет" у 1980 році, яку високо оцінили критики.

Майкл Пеннінгтон у фільмі "Шерлок Холмс повертається" 1987 року

У 2011 році Пеннінгтон зіграв колишнього лідера Лейбористської партії Майкла Фута у біографічному фільмі про Маргарет Тетчер "Залізна леді". Окрім того, актор також з'явився у низці інших стрічок:

фільмі "Шерлок Холмс повертається" (1987), де виконав роль самого Шерлока Холмса;

телесеріалі "Тюдори" (2008), де актор грав роль абата;

драматичному серіалі "Отець Браун" (2016), де зіграв роль єпископа Рейнарда.

Відомо, що Майкл Пеннінгтон одружився з акторкою Кетрін Баркер у 1964 році. У пари був один син, але шлюб закінчився у 1967 році.

