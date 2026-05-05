Засновував українську анімацію: помер творець мультфільмів про козаків Євген Сивокінь

На 89 році життя помер видатний український художник-мультиплікатор, режисер, педагог, заслужений діяч мистецтв України Євген Сивокінь.

Він був одним із засновників сучасної української анімації. Про втрату повідомили Українська кіноакадемія та Національний центр Олександра Довженка.

"Не стало легенди української анімації Євгена Яковича Сивоконя. Режисера, художника й педагога, якому ми завдячуємо, зокрема, такими авторськими фільмами, як "Людина, яка вміла літати", "Казка про доброго носорога", "Людина і слово", "Обережно — нерви!", "Рокіровка (Лінощі)", "Дерево і кішка", "Засипле сніг дороги" і не лише", — зазначили в Довженко-центрі.

Що відомо про Євгена Сивоконя?

Євген Сивокінь народився у 1937 році в родині архітектора та закінчив графічний факультет Київського державного художнього інституту. Із 1960 року працював у студії "Київнаукфільм", а потім на студії "Укранімафільм". Також викладав на кафедрі кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Його творчий доробок складається з понад 25 анімаційних фільмів. Як художник-мультиплікатор Євген Сивокінь працював над створенням анімаційних фільмів про козаків та інших. А ще створив і проілюстрував низку книжок, що були присвячених анімації.

Митець був був лауреатом премії "Київ" імені Івана Миколайчука, членом Національної спілки кінематографістів України. У 2022 році отримав нагороду "Золота Дзиґа" за внесок у розвиток кіно України.

Крім того, він активно викладав, адже мав понад 55 років професійного досвіду, навчаючи кілька поколінь українських аніматорів. Зокрема, його учнями були — Степан Коваль, відомий за роботою "Йшов трамвай №9", та Анатолій Лавренишин, автор "Віктор Робот".

7 травня йому мало б виповнитися 89 років.

