Помер актор Патрік Малдун: зірка "Району Мелроуз" і "Зоряного десанту"

Патрік Малдун помер у віці 57 років від серцевого нападу. Він зустрівся з сестрою того ранку і пішов прийняти душ після ранкової кави. Вона знайшла його на підлозі ванної.

Голлівудські друзі актора розмістили в соціальних мережах слова співчуття 21 квітня, помер Патрік Малдун 19 квітня. Ліза Рінна, його колега за популярним серіалом "Дні нашого життя", і Дафна Зуніга, яка знімалася разом із ним у "Мелроуз Плейс", залишили пости зі співчуттями, назвавши Патріка "хорошим і добрим хлопцем", пише Daily Mail.

Патрік Малдун помер 19 квітня

Його сестра, Шана Малдун-Заппа, розповіла, що "Патрік пішов прийняти душ у неділю вранці після того, як випив кави" у своєму будинку в Беверлі-Гіллз.

Його дівчина Міріам Ротбарт, запідозривши, що він занадто довго перебуває непритомним, пішла і "знайшла його непритомним на підлозі у ванній".

Парамедики, які прибули на місце події, спробували його реанімувати, але безрезультатно.

Сумна новина з'явилася всього за два дні після того, як Малдун повідомив в Instagram своїм шанувальникам, що отримав роль продюсера нового фільму "Тарган" з Крісом Гемсвортом, Ченнінгом Татумом і Тероном Еджертоном у головних ролях, і що зйомки фільму відбуватимуться в Австралії.

Малдун виріс у Каліфорнії і почав зніматися в кіно ще в коледжі, отримавши роль у ситкомі "Хто тут бос?" і з'явившись у підлітковому серіалі "Врятовані дзвінком" 1991 року.

Потім Малдун зіграв Остіна Ріда в популярному серіалі "Дні нашого життя".

У середині 1990-х він знімався в серіалі "Мелроуз Плейс" у ролі лиходія Річарда Гарта. На зйомках культового бойовика Пола Верховена "Зоряний десант" Патрік Малдун, який зіграв лейтенанта Зандера Баркалоу, познайомився з Деніз Річардс і вони зустрічалися деякий час.

Кадр із фантастичного бойовика "Зоряний десант" Фото: Скриншот

За роки своєї кар'єри він зіграв безліч ролей у кіно, зокрема у фільмі жахів "Стигмати" 1999 року. Зовсім нещодавно він знявся у фільмі "Глухий кут" 2021 року з Брюсом Віллісом і у фільмі Ліама Нісона "Марлоу" 2022 року, до того ж Малдун також виступив продюсером цих фільмів. Також Патрік був солістом британського рок-гурту "The Sleeping Masses".

Минулого року він заінтригував шанувальників серіалів, натякнувши на можливе повернення до серіалу "Дні нашого життя".

Вихід його останнього фільму "Брудні руки" був запланований на кінець 2026 року. Дітей у Патріка Малдуна не було.

