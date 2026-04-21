Умер актер Патрик Малдун: звезда "Района Мелроуз" и "Звездного десанта"

Патрик Малдун скончался в возрасте 57 лет от сердечного приступа. Он встретился с сестрой тем утром и пошел принять душ после утреннего кофе. Она нашла его на полу ванной.

Голливудские друзья актера разместили в социальных сетях слова соболезнования 21 апреля, умер Патрик Малдун 19 апреля. Лиза Ринна, его коллега по популярному сериалу "Дни нашей жизни" и Дафна Зунига, которая снималась вместе с ним в "Мелроуз Плейс", оставили посты с соболезнованиями, назвав Патрика "хорошим и добрым парнем", пишет Daily Mail.

Его сестра, Шана Малдун-Заппа, рассказала что "Патрик пошел принять душ в воскресенье утром после того, как выпил кофе" в своем доме в Беверли-Хиллз.

Его девушка Мириам Ротбарт, заподозрив, что он слишком долго находится без сознания, пошла и "нашла его без сознания на полу в ванной".

Прибывшие на место происшествия парамедики попытались его реанимировать, но безрезультатно.

Печальная новость появилась всего через два дня после того, как Малдун сообщил в Instagram своим поклонникам, что получил роль продюсера нового фильма "Таракан" с Крисом Хемсвортом, Ченнингом Татумом и Тэроном Эджертоном в главных ролях, и что съемки фильма будут проходить в Австралии.

Малдун вырос в Калифорнии и начал сниматься в кино еще в колледже, получив роль в ситкоме "Кто здесь босс?" и появившись в подростковом сериале "Спасенные звонком" в 1991 году.

Затем Малдун сыграл Остина Рида в популярном сериале "Дни нашей жизни".

В середине 1990-х он снимался в сериале "Мелроуз Плейс" в роли злодея Ричарда Харта. На съемках культового боевика Пола Верховена "Звездный десант" Патрик Малдун, который сыграл лейтенанта Зандера Баркалоу, познакомился с Дениз Ричардс и они встречались некоторое время.

Кадр из фантастического боевика "Звездный десант" Фото: Скриншот

За годы своей карьеры он сыграл множество ролей в кино, в том числе в фильме ужасов "Стигматы" 1999 года. Совсем недавно он снялся в фильме "Тупик" в 2021 году с Брюсом Уиллисом и в фильме Лиама Нисона "Марлоу" в 2022 году, причем Малдун также выступил продюсером этих фильмов. Также Патрик был солистом британской рок-группы "The Sleeping Masses".

В прошлом году он заинтриговал поклонников сериалов, намекнув на возможное возвращение к сериалу "Дни нашей жизни".

Выход его последнего фильма "Грязные руки" был запланирован на конец 2026 года. Детей у Патрика Малдуна не было.

