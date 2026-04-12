"Дюнкерк", "Бэтмен", "Оппенгеймер" и "Дюна": скончался британский актер Джон Нолан

Британский актер Джон Нолан, известный рядом запоминающихся ролей в кино и на телевидении, умер в возрасте 87 лет. Джон Нолан является дядей оскароносного режиссера Кристофера Нолана и лауреата премии "Сатурн", сценариста Джонатана Нолана.

Актер сыграл роль члена правления Wayne Enterprises Фредерикса в широко известной саге "Темный рыцарь" о приключениях человека-летучей мыши. Джон Нолан также появился в фильмах Кристофера Нолана "Оппенгеймер" и "Дюнкерк", пишет Collider..

Родившийся в Лондоне 22 мая 1938 года, Нолан заложил основу своего театрального мастерства, обучаясь в Лондонском драматическом центре. В начале своей карьеры он гастролировал с ирландской театральной труппой и играл Ромео вместе с Франческой Аннис в Ричмондском театре.

На телевидении он наиболее известен по роли Джона Грира в сериале "В поле зрения", созданном его другим племянником, Джонатаном Ноланом. Появившись во втором сезоне сериала, его персонаж стал центральным антагонистом и появлялся на протяжении нескольких сезонов.

Відео дня

Последним фильмом Джона Нолана стала "Дюна: Пророчество" Дени Вильнева, где актер сыграл спикера палаты представителей.

У Нолана остались жена, актриса Ким Хартман, двое детей и внуки.

