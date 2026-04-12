CNN случайно "похоронил" Майкла Джей Фокса: актер ответил телеканалу

Американский актер Майкл Джей Фокс отреагировал на ложное сообщение CNN. Телеканал случайно опубликовал материал с некрологом, что вызвало волну слухов о смерти актера.

Сообщения о смерти Майкла Джей Фокса были опровергнуты, сам актер в среду вечером заверил поклонников, что он вполне жив, сообщили NBC News. Актер, известный по фильму "Назад в будущее", заявил, что был удивлен, когда увидел такую информацию о себе, ведь на самом деле он жив и продолжает появляться на публике.

Фокс был вынужден предоставить доказательства того, что он жив, после того, как CNN случайно опубликовал во вторник статью и видео под названием "Вспоминая жизнь Майкла Джей Фокса".

"Информационный пакет был опубликован по ошибке; мы удалили его с наших платформ и выражаем свои извинения Майклу Дж. Фоксу и его семье", — говорится в заявлении представителя CNN.

Відео дня

В новостной индустрии распространенной практикой является заблаговременная подготовка к смерти публичных лиц. Фокс, похоже, воспринял новость о его смерти с ноткой юмора. написав в Threads:

"Как реагировать, когда включаешь телевизор, а CNN сообщает о твоей смерти? Что вы сделаете: А) переключите на MNSBC или как они там сейчас называются, Б) выльете себе на колени кипяток — если болит, значит все в порядке, В) позвоните жене — надеясь, что она встревожена, но успокаивает, Г) расслабитесь, потому что они делают это раз в год, Д) спросите себя "что за...?" Я думал, что это конец света, но, очевидно, это просто я — и со мной все хорошо. С любовью, Майк", — написал Фокс.

Во вторник Фокс был в Лос-Анджелесе. Он выступил в качестве специального приглашенного гостя на фестивале Paley Fest для панели о сериале Apple TV "Shrinking", где он появляется в последнем сезоне этого шоу. Роль в сериале "Shrinking" стала его первым появлением на экране с 2020 года. В прошлом году Fox также исполнял небольшую роль закадрового голоса в диснеевском мультфильме "Зверополис 2".

В возрасте всего 29 лет у Фокса диагностировали болезнь Паркинсона. С тех пор он посвятил значительную часть своей карьеры повышению осведомленности об этом прогрессирующем неврологическом заболевании, продолжая заниматься актерской деятельностью. Он также основал Фонд Майкла Дж. Фокса для исследования болезни Паркинсона, который поддерживает разработку новых методов лечения и поиск лекарств от этой болезни.

