CNN випадково "поховав" Майкла Джей Фокса: актор відповів телеканалу

Американський актор Майкл Джей Фокс відреагував на помилкове повідомлення CNN. Телеканал випадково опублікував матеріал із некрологом, що спричинило хвилю чуток про смерть актора.

Повідомлення про смерть Майкла Джей Фокса були спростовані, сам актор у середу ввечері запевнив шанувальників, що він цілком живий, повідомили NBC News. Актор, відомий за фільмом "Назад у майбутнє", заявив, що був здивований, коли побачив таку інформацію про себе, адже насправді він живий і продовжує з’являтися на публіці.

Фокс був змушений надати докази того, що він живий, після того, як CNN випадково опублікував у вівторок статтю та відео під назвою "Згадуючи життя Майкла Джей Фокса".

"Інформаційний пакет було опубліковано помилково; ми видалили його з наших платформ і висловлюємо свої вибачення Майклу Дж. Фоксу та його родині", – йдеться у заяві речника CNN.

Відео дня

У новинній індустрії поширеною практикою є завчасна підготовка до смерті публічних осіб. Фокс, схоже, сприйняв новину про його смерть з ноткою гумору. написавши в Threads:

“Як реагувати, коли вмикаєш телевізор, а CNN повідомляє про твою смерть? Що ви зробите: А) перемкнете на MNSBC чи як вони там зараз називаються, Б) виллєте собі на коліна окріп – якщо болить, значить усе гаразд, В) подзвоните дружині – сподіваючись, що вона стривожена, але заспокоює, Г) розслабитеся, бо вони роблять це раз на рік, Д) запитаєте себе “що за…?” Я думав, що це кінець світу, але, очевидно, це просто я – і зі мною все добре. З любов’ю, Майк”, – написав Фокс.

У вівторок Фокс був у Лос-Анджелесі. Він виступив як спеціальний запрошений гост на фестивалі Paley Fest для панелі про серіал Apple TV "Shrinking", де він з'являється в останньому сезоні цього шоу. Роль у серіалі «Shrinking» стала його першою появою на екрані з 2020 року. Минулого року Fox також виконував невелику роль закадрового голосу у диснеївському мультфільмі "Зверополіс 2".

У віці лише 29 років у Фокса діагностували хворобу Паркінсона. З того часу він присвятив значну частину своєї кар'єри підвищенню обізнаності про це прогресуюче неврологічне захворювання, продовжуючи займатися акторською діяльністю. Він також заснував Фонд Майкла Дж. Фокса для дослідження хвороби Паркінсона, який підтримує розробку нових методів лікування та пошук ліків від цієї хвороби.

