Джон Траволта шокував фанів фото з донькою Еллою: "Боже!"
72-річний американський актор Джон Траволта шокував шанувальників фотографією схожої на нього доньки Елли Блю, якій 26 років.
Зірка фільму "Кримінальне чтиво" здивував прихильників, опублікувавши в Instagram (johntravolta) кадр своєї схожої доньки Елли Блю, похваливши її нещодавню появу на церемонії вручення нагород Fashion Trust US Awards у Лос-Анджелесі.
Джон Траволта показав доньку
"Так пишаюся своєю дівчинкою @ella.bleu на рожевій доріжці церемонії вручення нагород Fashion Trust US Awards 2026 року", — підписав Джон фото.
"Зверніть увагу на Еллу в моєму режисерському дебюті Propeller One-Way Night Coach", — додав він.
На захід дівчина одягла чорну сукню Blumarine з високим коміром, прикрашену квітковим оздобленням спереду.
Реакція мережі
Шанувальники не могли не поділитися своїм подивом на дивовижну схожість Елли з її знаменитим татом:
- "Абсолютно чудова! Вона схожа на вас, сер!!".
- "Це Елла? Боже! Я мало не пройшла повз, подумавши, що це гарна жінка".
- "Вона схожа на свого тата. Вона дуже гарна і добре поводиться".
26-річна Елла почала робити собі ім'я у світі моди. У листопаді минулого року співачка, модель та акторка зʼявилася на обкладинці журналу HardCopy Fantazia.
Зазначимо, що актор і Келлі Престон були одружені з 1991 року і стали батьками трьох дітей, Елли і Бенджаміна, а також Джетта, який був важкохворим і трагічно загинув у віці 16 років у 2009 році.
У 2020 році з життя пішла і дружина актора після років боротьби з онкологією.
