Овдовілий Джон Траволта з дітьми зустрів Новий рік: як вони виглядають (відео)

Зірка фільму "Кримінальне чтиво" Джон Траволта відсвяткував Новий рік у пишному стилі зі своїми двома дітьми, яких він виховував разом зі своєю покійною дружиною Келлі Престон, яка померла у 2020 році.

Актор поділився тим, наскільки грандіозно вони зустрілий 2026-й. 71-річний Джон опублікував на своїй сторінці в соціальних мережах відео, на якому він зустрічає Новий рік з 25-річною дочкою Еллою Блю Траволтою та 15-річним сином Бенджаміном Траволтою.

Джон Траволта з дітьми зустрів Новий рік

"З Новим роком! Бажаю найкращого 2026!" — додав Джон підпис до відео, на якому він та Елла милуються приголомшливим феєрверком, а потім повертаються, щоб привітати глядачів з Новим роком.

А знімає їх Бен.

Шанувальники також відреагували на ролик коментарями на кшталт: "Вау! Яке шоу! Бажаю вам чудового Нового року! Багато любові вам усім!" та: "З Новим роком, Джоне, Елло та Бен!! Зробимо 2026 рік незабутнім роком більшої любові, здоров'я та процвітання для всіх нас!", а також: "З Новим роком. 2026 рік буде найкращим роком в історії".

Після смерті дружини Джон оголосив, що візьме перерву в кар'єрі, щоб погорювати та провести час зі своїми дітьми, але у 2022 році він почав повільно повертатися на екран і наразі активно працює над кількома проєктами.

Джон Траволта: особисте життя

Джон Траволта і Келлі Престон були одружені з 1991 року і стали батьками трьох дітей, Елли і Бенджаміна, а також Джетта, який трагічно загинув у віці 16 років у 2009 році. У 2020 році з життя пішла і дружина актора після років боротьби з раком.

16-річний Джетт помер під час сімейної поїздки на Багами: вдарився головою об ванну в епілептичному нападі. Син актора був важко хворий, йому діагностували аутизм та рідкісне захворювання — синдром Кавасакі.

Джон Траволта з дітьми Фото: John Travolta/Instagram

