Овдовілий Джон Траволта показав підрослих дітей (фото)

Після смерті дружини актор сам виховує сина та доньку. Ще раніше він втратив свого первістка Джетта.

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70-річний американський актор Джон Траволта відзначив Новий 2025 рік, опублікувавши сімейний знімок у компанії своїх дітей Елли, 24 роки, та Бенджаміна, 14 років.

Вони були зображені в зимовій обстановці та позували в засніженому лісі.

Траволта обійняв свою молодшу дитину, яка стояла між ним та Еллою.

"З новим роком від сім'ї Траволти", — написав актор для своїх майже п'яти з половиною млн підписників у соцмережі.

Зірка "Кримінального чтива" був одягнений у стильне темне пальто поверх чорної водолазки, пару ланцюжкових намист і монохромний шарф. Тим часом Бенджамін позував у синій футболці, а Елла продемонструвала елегантний образ з чорним пальтом.

Джон Траволта з дітьми

Джон Траволта і Келлі Престон були одружені з 1991 року і стали батьками трьох дітей, Елли і Бенджаміна, а також Джетта, який трагічно загинув у віці 16 років у 2009 році. У 2020 році з життя пішла і дружина актора після років боротьби з раком.

Джетт помер під час сімейної поїздки на Багами. Юнак у віці 16 років вдарився головою об ванну в епілептичному нападі в їхньому будинку. Син Джона Траволти був важко хворий, йому діагностували аутизм та рідкісне захворювання — синдром Кавасакі.

Джон Траволта з дружиною та сином Джеттом Фото: John Travolta/Instagram

Нагадаємо, Джон Траволта з донькою відвідав Олімпійські ігри-2024.

Також Фокус писав про те, як Новий 2025 рік зустрів Кріштіану Роналду.