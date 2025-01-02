Овдовілий Джон Траволта показав підрослих дітей (фото)
Після смерті дружини актор сам виховує сина та доньку. Ще раніше він втратив свого первістка Джетта.
70-річний американський актор Джон Траволта відзначив Новий 2025 рік, опублікувавши сімейний знімок у компанії своїх дітей Елли, 24 роки, та Бенджаміна, 14 років.
Вони були зображені в зимовій обстановці та позували в засніженому лісі.
Траволта обійняв свою молодшу дитину, яка стояла між ним та Еллою.
"З новим роком від сім'ї Траволти", — написав актор для своїх майже п'яти з половиною млн підписників у соцмережі.
Зірка "Кримінального чтива" був одягнений у стильне темне пальто поверх чорної водолазки, пару ланцюжкових намист і монохромний шарф. Тим часом Бенджамін позував у синій футболці, а Елла продемонструвала елегантний образ з чорним пальтом.
Джон Траволта і Келлі Престон були одружені з 1991 року і стали батьками трьох дітей, Елли і Бенджаміна, а також Джетта, який трагічно загинув у віці 16 років у 2009 році. У 2020 році з життя пішла і дружина актора після років боротьби з раком.
Джетт помер під час сімейної поїздки на Багами. Юнак у віці 16 років вдарився головою об ванну в епілептичному нападі в їхньому будинку. Син Джона Траволти був важко хворий, йому діагностували аутизм та рідкісне захворювання — синдром Кавасакі.
Нагадаємо, Джон Траволта з донькою відвідав Олімпійські ігри-2024.
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