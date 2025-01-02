Овдовевший Джон Траволта показал подросших детей (фото)

После смерти жены актер сам воспитывает сына и дочь. Еще раньше он потерял своего первенца Джетта.

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70-летний американский актер Джон Траволта отметил Новый 2025 год, опубликовав семейный снимок в компании своих детей Эллы, 24 года, и Бенджамина, 14 лет.

Они были изображены в зимней обстановке и позировали в заснеженном лесу.

Траволта обнял своего младшего ребенка, который стоял между ним и Эллой.

"С новым годом от семьи Траволты", — написал актер для своих почти пяти с половиной млн подписчиков в соцсети.

Звезда "Криминального чтива" был одет в стильное темное пальто поверх черной водолазки, пару цепочных ожерелий и монохромный шарф. Тем временем Бенджамин позировал в синей футболке, а Элла продемонстрировала элегантный образ с черным пальто.

Джон Траволта с детьми

Джон Траволта и Келли Престон были женаты с 1991 года и стали родителями троих детей, Эллы и Бенджамина, а также Джетта, который трагически погиб в возрасте 16 лет в 2009 году. В 2020 году из жизни ушла и жена актера после лет борьбы с раком.

Джетт умер во время семейной поездки на Багамы. Юноша в возрасте 16 лет ударился головой о ванну в эпилептическом припадке в их доме. Сын Джона Траволты был тяжело болен, ему диагностировали аутизм и редкое заболевание — синдром Кавасаки.

Джон Траволта с женой и сыном Джеттом Фото: John Travolta/Instagram

Напомним, Джон Траволта с дочерью посетил Олимпийские игры-2024.

Также Фокус писал о том, как Новый 2025 год встретил Криштиану Роналду.