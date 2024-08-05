Зірка "Кримінального чтива" з'явився на Олімпіаді-2024 у компанії дорослої доньки (фото)

Елла — донька знаменитого Джона Траволти від першого шлюбу. Мати дівчини, актриса Келлі Престон, померла 2020 року після боротьби з онкологією.

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Багато зірок Голлівуду цього року своєю присутністю вирішили підтримати збірну США на головних змаганнях у Парижі. Американський актор Джон Траволта не став винятком і з'явився на Олімпіаді-2024 року разом зі своєю донькою Еллою Блю Траволтою, повідомляє Daily Mail.

70-річна зірка "Кримінального чтива" прибув у стильному образі зі своєю 24-річною донькою на арену Берсі, щоб повболівати разом із такими знаменитостями, як Фаррелл і Флейвор Флав, за гімнастку Сімону Байлз, яка принесла американській збірній ще одну золоту медаль.

Дует батька і доньки мав бездоганний вигляд, вони з'явилися на трибуні з шиком і продемонстрували чорні вбрання, які доповнювали одне одного. Траволта мав елегантний вигляд у строгому темному піджаку зі світло-блакитною нагрудною хусткою, вдягнутою поверх обтислої чорної футболки і вільних джинсах. Свій елегантний образ він доповнив чорними шкіряними туфлями, прямокутними сонцезахисними окулярами та блискучим ланцюжком.

Його донька Елла продемонструвала трохи паризького шику: молода акторка вдягнула вкорочену майку на тонких бретелях з фестончастим вирізом, прямі штани з високою посадкою і чорні замшеві босоніжки на підборах. З аксесуарів актриса вибрала невелику стьобану сумочку через плече з довгим золотим ланцюжком. Як і її батько, Блю вибрала мінімум прикрас і одягла витончене срібне намисто з підвіскою. Зірковий батько та донька уважно спостерігали за змаганнями й оплесками підбадьорювали гімнастів своєї країни.

Раніше, 13 травня, повідомлялося, що Джон Траволта зворушливо звернувся до покійної дружини. Келлі Престон померла 2020 року після боротьби з онкологією. Від їхнього з Траволтою союзу народилося троє дітей.