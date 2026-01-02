Овдовевший Джон Траволта с детьми встретил Новый год: как они выглядят (видео)

Звезда фильма "Криминальное чтиво" Джон Траволта отпраздновал Новый год в пышном стиле со своими двумя детьми, которых он воспитывал вместе со своей покойной женой Келли Престон, которая умерла в 2020 году.

Актер поделился тем, насколько грандиозно они встретили 2026-й. 71-летний Джон опубликовал на своей странице в социальных сетях видео, на котором он встречает Новый год с 25-летней дочерью Эллой Блю Траволтой и 15-летним сыном Бенджамином Траволтой.

Джон Траволта с детьми встретил Новый год

"С Новым годом! Желаю наилучшего 2026!" — добавил Джон подпись к видео, на котором он и Элла любуются потрясающим фейерверком, а затем возвращаются, чтобы поздравить зрителей с Новым годом.

А снимает их Бен.

Поклонники также отреагировали на ролик комментариями вроде: "Вау! Какое шоу! Желаю вам замечательного Нового года! Много любви вам всем!" и: "С Новым годом, Джон, Элло и Бен!!! Сделаем 2026 год незабываемым годом большей любви, здоровья и процветания для всех нас!", а также: "С Новым годом. 2026 год будет лучшим годом в истории".

После смерти жены Джон объявил, что возьмет перерыв в карьере, чтобы погоревать и провести время со своими детьми, но в 2022 году он начал медленно возвращаться на экран и сейчас активно работает над несколькими проектами.

Джон Траволта: личная жизнь

Джон Траволта и Келли Престон были женаты с 1991 года и стали родителями троих детей, Эллы и Бенджамина, а также Джетта, который трагически погиб в возрасте 16 лет в 2009 году. В 2020 году из жизни ушла и жена актера после лет борьбы с раком.

16-летний Джетт умер во время семейной поездки на Багамы: ударился головой о ванну в эпилептическом припадке. Сын актера был тяжело болен, ему диагностировали аутизм и редкое заболевание — синдром Кавасаки.

Джон Траволта с детьми Фото: John Travolta/Instagram

