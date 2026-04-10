Джон Траволта шокировал фанов фото с дочерью Эллой: "Боже!"

72-летний американский актер Джон Траволта шокировал поклонников фотографией похожей на него дочери Эллы Блю, которой 26 лет.

Звезда фильма "Криминальное чтиво" удивил поклонников, опубликовав в Instagram (johntravolta) кадр своей похожей дочери Эллы Блю, похвалив ее недавнее появление на церемонии вручения наград Fashion Trust US Awards в Лос-Анджелесе.

"Так горжусь своей девочкой @ella.bleu на розовой дорожке церемонии вручения наград Fashion Trust US Awards 2026 года", — подписал Джон фото.

"Обратите внимание на Эллу в моем режиссерском дебюте Propeller One-Way Night Coach", — добавил он.

На мероприятие девушка надела черное платье Blumarine с высоким воротником, украшенное цветочной отделкой спереди.

Дочь Джона Траволты Фото: Instagram

Реакция сети

Поклонники не могли не поделиться своим удивлением на удивительное сходство Эллы с ее знаменитым папой:

"Совершенно замечательная! Она похожа на вас, сэр!!!".

"Это Элла? Боже! Я чуть не прошла мимо, подумав, что это красивая женщина".

"Она похожа на своего папу. Она очень красивая и хорошо себя ведет".

26-летняя Элла начала делать себе имя в мире моды. В ноябре прошлого года певица, модель и актриса появилась на обложке журнала HardCopy Fantazia.

Отметим, что актер и Келли Престон были женаты с 1991 года и стали родителями троих детей, Эллы и Бенджамина, а также Джетта, который был тяжелобольным и трагически погиб в возрасте 16 лет в 2009 году.

В 2020 году из жизни ушла и жена актера после лет борьбы с онкологией.

