Невпізнаваний голлівудський актор здивував виглядом на пляжі у відпустці (фото)

Британський актор Том Гарді зробив паузу у щільному графіку та вирушив у сімейну відпустку. Зірку помітили на пляжі Барбадосу, де він виглядав настільки інакше, що його важко було впізнати.

48-річний Гарді відпочивав без сорочки, демонструючи татуйований торс під час пляжного дня у вівторок, 7 квітня. Компанію йому склали дружина, акторка Шарлотта Райлі, та їхній син (який не потрапив у кадр), пише Just Jared.

Останнім часом актор активно працює над другим сезоном серіалу "Мобленд" для платформи Paramount+. Раніше цього року його вже помічали на знімальному майданчику проєкту.

За сюжетом, у центрі історії — протистояння двох кримінальних родин Лондона, Гарріганів і Стівенсонів, які ведуть жорстоку боротьбу за владу. Герой Гарді, Гаррі Да Соуза, — небезпечний і розумний "рішала", який опиняється між двома сторонами конфлікту, де на кону стоїть усе, а єдиним правилом лишається вірність родині.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Том Гарді казав, що його тіло "розвалюється на частини" тепер, коли він став старшим. Актор фільму "Темний лицар: Відродження легенди" розповів про всі свої останні недуги в інтерв'ю.

Фотограф, який надихнув Тома Гарді на створення нового фільму "Байкери", розповів про дивні вимоги кінозірки.

Крім того, зірка фільмів "Веном" і "Божевільний Макс" підтвердив, що вміє битися не тільки за командою "мотор!" на зйомках. Він виграв дві золоті медалі з джиу-джитсу на турнірі у Вулвергемптоні, Велика Британія.