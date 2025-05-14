Том Гарді зізнався що "розвалюється на частини"

47-річна зірка фільмів "Рок-н-рольщик", "Божевільний Макс" і "Початок" похмуро пожартував, що може знепритомніти просто під час інтерв'ю та що в нього вже було дві операції на коліні.

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Про це пише Esquire.

Том Гарді зізнався, що від ролей у бойовиках у нього залишилася купа травм

Том Гарді каже, що його тіло "розвалюється на частини" тепер, коли він став старшим. 47-річний актор фільму "Темний лицар: Відродження легенди" розповів про всі свої останні недуги в недавньому інтерв'ю.

"Сьогодні в мене запаморочилося в голові. Я прийняв ліки і зараз мені краще... У мене вже було дві операції на коліні, грижа міжхребцевого диска в спині, а також ішіас", — розповів актор, зізнавшись, що він може знепритомніти в будь-який момент.

Потім він пожартував про інші проблеми зі здоров'ям, з якими йому доводиться стикатися після багатьох років роботи в бойовиках.

"У мене це... підошовний фасциїт? Звідки це взялося? І чому? Чому?!" — обурився актор, додавши, що він нещодавно потягнув стегнове сухожилля.

Том Гарді зізнався, що готовий спробувати лікування стовбуровими клітинами, якщо йому здасться це розумним. Але зараз він також пробує гомеопатичні препарати та настоянки.

Попри труднощі, Гарді продовжує підтримувати свою фізичну форму, займаючись джиу-джитсу.

Том Гарді займався боксом, але тепер віддає перевагу джиу-джитсу Фото: Скриншот

"Я трохи позерствував, боксуючи і намагаючись бути мужиком. Але в кінцевому підсумку я трохи боявся мужиків, тому що їх було так багато, і завжди був хтось сильніший за тебе", — пожартував актор, у якого є фіолетовий пояс у бойових мистецтвах, а до чорного залишилося всього два.

"Знаєте, якимось чином ти маєш уміти подбати про себе в цьому злому світі, але в грі чисел неможливо бути найсильнішим. Тому врешті-решт я сказав: "Просто спробуй, яка різниця, хто переможе". І, звісно, мені важливо, хто переможе, але ти витрачаєш перші пару років, намагаючись забути про це. Ти нічого не виграєш. Це дуже принизливо, у правильному сенсі", — розповів Гарді, зізнавшись, що називає джиу-джитсу "спортом підпорядкування".

І тепер він може зупинити супротивника і змусити його втратити свідомість.

"Але щойно ви ізолюєте кінцівку — руку або ногу — і чините тиск на суглоб, і цей тиск застосовується правильно, вам не потрібно йти далі. Це доконаний факт. Усе зроблено. Ви зробили це. Тільки ваше его заведе вас далі", — розповів зірка фільму "Веном".

Том Гарді у фільмі "Веном" Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав про фільм "Веном 3". Третя частина фільму про інопланетне чудовисько, яке вселилося в тіло журналіста Едді Брока, вийшла бадьорою і захопливою.

Утім, колеги Тома Гарді скаржилися, що на знімальному майданчику він поводиться відсторонено і намагається менше контактувати зі знімальною групою.