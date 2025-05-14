Том Харди признался что "разваливается на части"

47-летняя звезда фильмов "Рок-н-ролльщик", "Безумный Макс" и "Начало" мрачно пошутил, что может потерять сознание прямо во время интервью и у него уже было две операции на колене.

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Об этом пишет Esquire.

Том Харди признался, что от ролей в боевиках у него осталась куча травм

Том Харди говорит, что его тело "разваливается на части" теперь, когда он стал старше. 47-летний актер фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" рассказал обо всех своих последних недугах в недавнем интервью.

"Сегодня у меня закружилась голова. Я принял лекарство и сейчас мне лучше… У меня уже было две операции на колене, грыжа межпозвоночного диска в спине, а также ишиас", — рассказал актер, признавшись, что он может потерять сознание в любой момент.

Затем он пошутил о других проблемах со здоровьем, с которыми ему приходится сталкиваться после многих лет работы в боевиках.

"У меня это... подошвенный фасциит? Откуда это взялось? И почему? Почему?!" – возмутился актер, добавив, что он недавно потянул бедренное сухожилие.

Том Харди признался, что готов попробовать лечение стволовыми клетками, если ему покажется это разумным. Но сейчас он также пробует гомеопатические препараты и настойки.

Несмотря на трудности, Харди продолжает поддерживать свою физическую форму, занимаясь джиу-джитсу.

Том Харди занимался боксом, но теперь предпочитает джиу-джитсу Фото: Скриншот

"Я немного позерствовал, боксируя и пытаясь быть мужиком. Но в конечном итоге я немного боялся мужиков, потому что их было так много, и всегда был кто-то сильнее тебя", - пошутил актер у которого есть фиолетовый пояс в боевых искусствах и осталось всего два до черного.

"Знаете, каким-то образом ты должен уметь позаботиться о себе в этом злом мире, но в игре чисел невозможно быть сильнейшим. Поэтому в конце концов я сказал: "Просто попробуй, какая разница, кто победит". И, конечно, мне важно, кто победит, но ты тратишь первые пару лет, пытаясь забыть об этом. Ты ничего не выигрываешь. Это очень унизительно, в правильном смысле", - рассказал Харди, признавшись, что называет джиу-джитсу "спортом подчинения".

И теперь он может остановить противника и заставить его потерять сознание.

"Но как только вы изолируете конечность — руку или ногу — и оказываете давление на сустав, и это давление применяется правильно, вам не нужно идти дальше. Это свершившийся факт. Все сделано. Вы сделали это. Только ваше эго заведет вас дальше", — рассказал звезда фильма "Веном".

Том Харди в фильме "Веном" Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал о фильме "Веном 3". Третья часть фильма об инопланетном чудовище, которое вселилось в тело журналиста Эдди Брока получилась бодрой и увлекательной.

Впрочем, коллеги Тома Харди жаловались, что на съемочной площадке он ведет себя отстраненно и старается меньше контактировать со съемочной группой.