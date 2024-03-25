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Стиль жизни

Том Харди, Бейонсе и Дженнифер Лопес: самые странные требования самых капризных звезд

Дженнифер Лопес, певица, капризные звезды
Фото: Getty Images | Дженнифер Лопес

В Голливуде есть фраза, характеризующая знаменитостей: "Держите талант счастливым". Но иногда требования селебрити кажутся очень странными.

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Многие знаменитости привыкают к роскоши, поскольку их статус и эго требуют этого. Известно, что у многих звезд есть длинный список требований для комфортной работы. Но некоторые селебрити вроде Тома Харди, или Бейонсе, зачастую требую невероятного. Об этом пишет Daily Mail.

И дело не ограничивается частными самолетами, чистыми полотенцами, или обедами от шеф-поваров.

Том Харди

Фотограф, который вдохновил Тома Харди на создание нового фильма "Байкеры", рассказал о странных требованиях кинозвезды.

Знаменитый 82-летний фотограф Дэнни Лайон заявил, что ему приказали не смотреть на 46-летнего Тома во время посещения съемочной площадки в Цинциннати, где снимали фильм.

В своих новых мемуарах "Это моя жизнь, о которой я говорю" Дэнни подробно рассказал о встрече с британским актером. Хотя Дэнни так и не удалось даже пожать Тому руку. Ему запретили смотреть звезду, так что фотограф прятался за деревом.

Том Харди, капризные звезды, причуды звезд Fullscreen
Том Харди
Фото: Getty Images

Патрик Стюарт также ранее говорил о отчужденности Тома на съемочной площадке, когда они работали вместе в начале его карьеры.

Актеры вместе работали над проектом "Звездный путь": Немезида" и Патрик говорил, что Том слишком надменный. И вел себя отчужденно, не общаясь с коллегами вне съемочной площадки.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, возможно, позиционировала себя как "Дженни из квартала", но это не значит, что она менее капризна, чем другие звезды.

Дженнифер Лопес, певица, капризные звезды Fullscreen
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

В списке требований Джей Ло значится совершенно белая гримерка. Говорят, что помимо белого дивана и столов 54-летняя Дженнифер настаивает на белых портьерах, белых свечах и белых розах – и настолько серьезно относится к этой просьбе, что однажды почти отказалась выступать, потому что ее комната за кулисами не была полностью отремонтирована в белом цвете.

Об этом рассказывала Данни Миноуг в своем подкасте "90-е с Данни Миноуг".

"Хотя вы слышите все эти истории о дивах, есть одна, за которую я действительно могу ручаться. Я была на Top Of The Pops, и мне сказали, что Дженнифер Лопес уже в пути, но она отказалась выступать, пока ее комната за кулисами не будет отремонтирована. Мне сказали, что все должно быть белым, включая диван", — рассказала австралийская звезда.

Кевин Харт

Сейчас Кевин Харт примерный семьянин. Но ранее, его помощница как-то потребовала, чтобы актеру "привезли пять женщин" в возрасте от 21 до 27 лет "спортивного/сексуального телосложения".

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Кевин Харт
Фото: Los Angeles Auto Show

Хотя не уточнялось, каковы роли и обязанности женщин, в требовании значилось, что они должны иметь "опыт работы на мероприятиях с большим скоплением людей".

Они также должны были быть "предприимчивыми", а также "очень доступными/привлекательными". И они должны были оставаться в том месте, где и 44-летний Кевин, в течение одного часа до и после мероприятия.

Мэрайя Кэри

Она, как известно, "не ходит по лестнице", в крайнем случае она требует помощника. Но это не единственное ее требование.

Однажды она распорядилась разделить ее гримерку на две части: "удобную жилую зону" с одной стороны и "зону для макияжа и прически" с другой.

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Мэрайя Кэри
Фото: Getty

Узоры на любой поверхности были строго запрещены, также ей должны были предоставить полный обеденный сервиз и чайный сервиз, а также бутылку винтажного Бордо.

Однажды Мэрайя попросила принести в свою гримерку 20 белых котят и 100 белых голубей, и ей потребовался помощник, который бы передавал ей жевательную резинку.

Другой слух гласит, что однажды она потребовала витаминную воду, но не для того, чтобы ее пить, а для того, чтобы купать своих собак.

Бейонсе

Бейонсе не зря является суперзвездой, но из-за этого могут возникнуть довольно странные запросы на гастролях. Поклонники были в истерике, когда выяснилось, что 42-летней Бейонсе привезли ей во время тура в качестве багажа сиденья для унитаза.

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Бейонсе
Фото: Instagram beyonce

Источник сообщил The Sun в августе: "Бейонсе настолько элитная исполнительница, что может буквально попросить что угодно. Ее команда прилагает огромные усилия, чтобы обеспечить ей собственный комфорт, и личное сиденье для унитаза является одним из них. Ее роуди видели все, так что для них это не так уж важно, но это вызывает улыбку у людей, которые случайно увидели фирменный контейнер".

Бейонсе перевозит свои сиденья для унитаза в специально изготовленном багги для гольфа.

Джо Джонас

Джо Джонас имел изрядный опыт гастролей между выступлениями с Jonas Brothers и своей собственной группой DNCE.

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Джо Джонас и его бывшая жена Софи Тернер
Фото: Getty Images

В австралийском интервью в 2016 году он сам рассказал, что потребовал 12 щенков в гримерку.

Признание звезды было встречено с удивлением, поскольку радиоведущий спросил: "Вы просто переходите границы?".

Он рассказал, что, хотя его желание не всегда исполняется, но чаще его просьбу исполняют. И приносят ему щенков.

Кэти Перри

У Кэти Перри, как утверждается, один из самых длинных райдеров всех времен: целых 45 страниц, а дизайн интерьера ее гримерки занимает центральное место.

Гримерная артистки, которая должна быть кремового или нежно-розового цвета, должна быть оборудована двумя креслами-яйцами кремового цвета, журнальным столиком в современном стиле из плексигласа и лампами в стиле французского ар-деко.

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Кэти Перри
Фото: Getty Images

У 39-летней Кэти также очень специфические цветочные запросы, в том числе "белые и фиолетовые гортензии, розовые и белые розы и пионы". И она ненавидит гвоздики.

Она также настаивает на том, чтобы водители не заговаривали с ней первыми.

Пол Маккартни

Убежденный вегетарианец, икона The Beatles Пол Маккартни был очень разборчив в своих требованиях. Так, водитель, который возил его во время тура в 2002 году, рассказывал, что 81-летний Пол не будет путешествовать в длинном лимузине с кожаными сиденьями, и ввел полный запрет на использование любых покрытий из кожи животных, включая искусственные принты животных.

капризные звезды, причуды звезд, Пол Маккартни Fullscreen
Пол Маккартни
Фото: Getty Images

Полу требовалась химчистка, которая должна была быть наготове на концертной площадке, и ему нравилось, что его гримерка была оформлена как теплица в Кью-Гарденс, для чего требовалось 19 листовых растений высотой 6 футов и четыре растения высотой 4 фута.

Но его требования к растениям были конкретными, и он добавил: "Никаких деревьев, ничего со стволом, никакой амброзии или чего-то подобного".

Пол также настоял на том, чтобы вегетарианское питание подавалось на банкетном столе высотой 8 футов, покрытом белой скатертью.

Селена Гомес

У Селены Гомес возникла странная просьба после ее расставания с Джастином Бибером в 2014 году. Их расставание нанесло ей такой урон, что она якобы потребовала, чтобы никого, кто работал с 31-летней Селеной, не звали Джастином, как утверждает Marie Claire.

капризные звезды, причуды звезд, Селена Гомес Fullscreen
Селена Гомес
Фото: Getty Images

Что касается тех членов команды, которых звали Джастин, то им пришлось временно отзываться на другие имена.

Также она просит в гримерку пирог с курицей и соленые огурцы.

Дрейк

Тур может быть стрессовым опытом, поэтому для Дрейка очень важно найти свой дзен, путешествуя с места на место.

капризные звезды, причуды звезд, Дрейк Fullscreen
Дрейк
Фото: Instagram champagnepapi

Представитель рэпера якобы запросил целых четыре дюжины ароматических палочек, настаивая на том, что они должны иметь "натуральный аромат".

Помимо благовоний, 37-летний Дрейк использовал другие способы расслабиться, включая рулонную бумагу EZ Wider, а также длинный список алкоголя, в том числе Hennessy или Courvoisier, текилу Patron Silver, водку Grey Goose, Jack Daniels и Heineken.

Напомним, Том Харди и Шарлиз Терон серьезно повздорили на съемках фильма "Безумный Макс: Дорога ярости". Конфликт буквально вышел из-под контроля. И Шарлиз потребовала охрану.