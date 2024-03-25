Том Харди, Бейонсе и Дженнифер Лопес: самые странные требования самых капризных звезд

В Голливуде есть фраза, характеризующая знаменитостей: "Держите талант счастливым". Но иногда требования селебрити кажутся очень странными.

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Многие знаменитости привыкают к роскоши, поскольку их статус и эго требуют этого. Известно, что у многих звезд есть длинный список требований для комфортной работы. Но некоторые селебрити вроде Тома Харди, или Бейонсе, зачастую требую невероятного. Об этом пишет Daily Mail.

И дело не ограничивается частными самолетами, чистыми полотенцами, или обедами от шеф-поваров.

Том Харди

Фотограф, который вдохновил Тома Харди на создание нового фильма "Байкеры", рассказал о странных требованиях кинозвезды.

Знаменитый 82-летний фотограф Дэнни Лайон заявил, что ему приказали не смотреть на 46-летнего Тома во время посещения съемочной площадки в Цинциннати, где снимали фильм.

В своих новых мемуарах "Это моя жизнь, о которой я говорю" Дэнни подробно рассказал о встрече с британским актером. Хотя Дэнни так и не удалось даже пожать Тому руку. Ему запретили смотреть звезду, так что фотограф прятался за деревом.

Том Харди Фото: Getty Images

Патрик Стюарт также ранее говорил о отчужденности Тома на съемочной площадке, когда они работали вместе в начале его карьеры.

Актеры вместе работали над проектом "Звездный путь": Немезида" и Патрик говорил, что Том слишком надменный. И вел себя отчужденно, не общаясь с коллегами вне съемочной площадки.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, возможно, позиционировала себя как "Дженни из квартала", но это не значит, что она менее капризна, чем другие звезды.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

В списке требований Джей Ло значится совершенно белая гримерка. Говорят, что помимо белого дивана и столов 54-летняя Дженнифер настаивает на белых портьерах, белых свечах и белых розах – и настолько серьезно относится к этой просьбе, что однажды почти отказалась выступать, потому что ее комната за кулисами не была полностью отремонтирована в белом цвете.

Об этом рассказывала Данни Миноуг в своем подкасте "90-е с Данни Миноуг".

"Хотя вы слышите все эти истории о дивах, есть одна, за которую я действительно могу ручаться. Я была на Top Of The Pops, и мне сказали, что Дженнифер Лопес уже в пути, но она отказалась выступать, пока ее комната за кулисами не будет отремонтирована. Мне сказали, что все должно быть белым, включая диван", — рассказала австралийская звезда.

Кевин Харт

Сейчас Кевин Харт примерный семьянин. Но ранее, его помощница как-то потребовала, чтобы актеру "привезли пять женщин" в возрасте от 21 до 27 лет "спортивного/сексуального телосложения".

Кевин Харт Фото: Los Angeles Auto Show

Хотя не уточнялось, каковы роли и обязанности женщин, в требовании значилось, что они должны иметь "опыт работы на мероприятиях с большим скоплением людей".

Они также должны были быть "предприимчивыми", а также "очень доступными/привлекательными". И они должны были оставаться в том месте, где и 44-летний Кевин, в течение одного часа до и после мероприятия.

Мэрайя Кэри

Она, как известно, "не ходит по лестнице", в крайнем случае она требует помощника. Но это не единственное ее требование.

Однажды она распорядилась разделить ее гримерку на две части: "удобную жилую зону" с одной стороны и "зону для макияжа и прически" с другой.

Мэрайя Кэри Фото: Getty

Узоры на любой поверхности были строго запрещены, также ей должны были предоставить полный обеденный сервиз и чайный сервиз, а также бутылку винтажного Бордо.

Однажды Мэрайя попросила принести в свою гримерку 20 белых котят и 100 белых голубей, и ей потребовался помощник, который бы передавал ей жевательную резинку.

Другой слух гласит, что однажды она потребовала витаминную воду, но не для того, чтобы ее пить, а для того, чтобы купать своих собак.

Бейонсе

Бейонсе не зря является суперзвездой, но из-за этого могут возникнуть довольно странные запросы на гастролях. Поклонники были в истерике, когда выяснилось, что 42-летней Бейонсе привезли ей во время тура в качестве багажа сиденья для унитаза.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Источник сообщил The Sun в августе: "Бейонсе настолько элитная исполнительница, что может буквально попросить что угодно. Ее команда прилагает огромные усилия, чтобы обеспечить ей собственный комфорт, и личное сиденье для унитаза является одним из них. Ее роуди видели все, так что для них это не так уж важно, но это вызывает улыбку у людей, которые случайно увидели фирменный контейнер".

Бейонсе перевозит свои сиденья для унитаза в специально изготовленном багги для гольфа.

Джо Джонас

Джо Джонас имел изрядный опыт гастролей между выступлениями с Jonas Brothers и своей собственной группой DNCE.

Джо Джонас и его бывшая жена Софи Тернер Фото: Getty Images

В австралийском интервью в 2016 году он сам рассказал, что потребовал 12 щенков в гримерку.

Признание звезды было встречено с удивлением, поскольку радиоведущий спросил: "Вы просто переходите границы?".

Он рассказал, что, хотя его желание не всегда исполняется, но чаще его просьбу исполняют. И приносят ему щенков.

Кэти Перри

У Кэти Перри, как утверждается, один из самых длинных райдеров всех времен: целых 45 страниц, а дизайн интерьера ее гримерки занимает центральное место.

Гримерная артистки, которая должна быть кремового или нежно-розового цвета, должна быть оборудована двумя креслами-яйцами кремового цвета, журнальным столиком в современном стиле из плексигласа и лампами в стиле французского ар-деко.

Кэти Перри Фото: Getty Images

У 39-летней Кэти также очень специфические цветочные запросы, в том числе "белые и фиолетовые гортензии, розовые и белые розы и пионы". И она ненавидит гвоздики.

Она также настаивает на том, чтобы водители не заговаривали с ней первыми.

Пол Маккартни

Убежденный вегетарианец, икона The Beatles Пол Маккартни был очень разборчив в своих требованиях. Так, водитель, который возил его во время тура в 2002 году, рассказывал, что 81-летний Пол не будет путешествовать в длинном лимузине с кожаными сиденьями, и ввел полный запрет на использование любых покрытий из кожи животных, включая искусственные принты животных.

Пол Маккартни Фото: Getty Images

Полу требовалась химчистка, которая должна была быть наготове на концертной площадке, и ему нравилось, что его гримерка была оформлена как теплица в Кью-Гарденс, для чего требовалось 19 листовых растений высотой 6 футов и четыре растения высотой 4 фута.

Но его требования к растениям были конкретными, и он добавил: "Никаких деревьев, ничего со стволом, никакой амброзии или чего-то подобного".

Пол также настоял на том, чтобы вегетарианское питание подавалось на банкетном столе высотой 8 футов, покрытом белой скатертью.

Селена Гомес

У Селены Гомес возникла странная просьба после ее расставания с Джастином Бибером в 2014 году. Их расставание нанесло ей такой урон, что она якобы потребовала, чтобы никого, кто работал с 31-летней Селеной, не звали Джастином, как утверждает Marie Claire.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Что касается тех членов команды, которых звали Джастин, то им пришлось временно отзываться на другие имена.

Также она просит в гримерку пирог с курицей и соленые огурцы.

Дрейк

Тур может быть стрессовым опытом, поэтому для Дрейка очень важно найти свой дзен, путешествуя с места на место.

Дрейк Фото: Instagram champagnepapi

Представитель рэпера якобы запросил целых четыре дюжины ароматических палочек, настаивая на том, что они должны иметь "натуральный аромат".

Помимо благовоний, 37-летний Дрейк использовал другие способы расслабиться, включая рулонную бумагу EZ Wider, а также длинный список алкоголя, в том числе Hennessy или Courvoisier, текилу Patron Silver, водку Grey Goose, Jack Daniels и Heineken.

Напомним, Том Харди и Шарлиз Терон серьезно повздорили на съемках фильма "Безумный Макс: Дорога ярости". Конфликт буквально вышел из-под контроля. И Шарлиз потребовала охрану.