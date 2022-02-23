Шарлиз Терон и Том Харди чуть не поубивали друг друга на съемках "Безумного Макса"

Оказалось, что актеры, исполнившие главные роли, не ладили во время съемок и постоянно ругались

В книге журналиста New York Times Кайла Бьюкенена под названием "Кровь, пот и хром: дикая и правдивая история Безумного Макса: Дорога ярости" открываются некоторые интересные подробности о съемках оскароносного фильма. Об этом пишет Vanity Fair.

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О том, как создавался постапокалиптический блокбастер рассказали сами актеры и члены съемочной группы. И оказалось, что Шарлиз Терон, исполнившая роль военачальницы Фуриосы, и Том Харди, получивший роль Безумного Макса, совершенно не ладили на съемках и постоянно скандалили.

"Безумный Макс: Дорога ярости" собрал 378 миллионов долларов в прокате, получил множество наград и номинаций, но создавался он в адских условиях. Рози Хантингтон-Уайтли, исполнившая одну из ролей в фильме, отметила, что "просидеть четыре месяца с Томом и Шарлиз в одном грузовике было очень увлекательно, притом, что у них разные походы к делу".

[ + – ] Шарлиз Терон и Том Харди в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" Фото: Скриншот

Шарлиз, по мнению сценаристов, очень рассудительная и последовательная, Том постоянно пробовал что-то новое, все это "выливалось на экран" и отлично работало, но актеры постоянно ссорились. Главным образом из-за того, что Том Харди частенько опаздывал. Однажды, когда съемки были назначены на восемь утра, Шарлиз пришла вовремя, а Том опоздал на три часа. Все это время она прождала его в машине, в полном гриме и костюме, а потому, когда он появился, актриса выскочила и начала кричать на него. Том начал кричать в ответ и в итоге Шарлиз назвала его "гребаным ублюдком" и потребовала защиты. К ней приставили продюсера Дениз Ди Нови.

Но та не всегда могла быть рядом с актрисой, а потому конфликты продолжались. Сейчас актеры предполагают, что это случилось потому что обстановка на съемочной площадке была очень напряженной из-за сюжета фильма, который, как мы помним, отличается жестокостью. Актеры не расслаблялись и после того, как выключали камеры, а потому постоянно напряжение способствовало возникновению постоянных конфликтов.

"Я не хочу оправдываться за плохое поведение, но это были тяжелые съемки. Теперь у меня есть очень четкое представление о том, что произошло. Я не думаю, что у меня была такая ясность, когда мы снимали фильм. Я была в режиме выживания. И вместо того, чтобы защищать друг друга, вместо того, чтобы сказать: "Черт, мне тоже страшно, давай будем добры друг к другу", мы действовали странным образом, как и наши персонажи: все было направлено на выживание", — вспоминает о процессе съемок Шарлиз Терон. .

К тому же тогда она недавно стала матерью и хотела больше проводить времени со своими детьми, а из-за постоянных срывов графика этой ей не удавалось, так что она была в ярости.

"Временами атмосфера становилась напряженной. Это было похоже на то, как будто ты на летних каникулах, а взрослые в передней части машины постоянно орут друг на друга и спорят", — отметил Николас Холт, который в фильме исполнил роль Накса.

[ + – ] Трейлер фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"

Сам Том Харди признал, что вел себя неправильно.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что во многих отношениях вел себя неправильно. Давление на меня и Шарлиз было ошеломляющим. Возможно, ей нужен был более опытный партнер, нежели я. Мне хотелось бы думать, что сейчас, когда я стал старше и опытнее, я бы вел себя иначе", — признался актер.

Ранее из книги стало известно, что на роль Макса Рокатански, кроме Тома Харди претендовали также Арми Хаммер, Джереми Реннер, Майкл Фассбендер, Джоэл Киннаман, Хит Леджер и Эрик Бана. А также рэпер Эминем.

Напомним, в фильме-приквеле роль Фуриосы досталась Ане Тейлор-Джой. Также роли получили Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II.