Шарліз Терон і Том Гарді мало не вбили одне одного на зйомках "Божевільного Макса"

З'ясувалося, що актори, які виконали головні ролі, не ладнали під час зйомок і постійно лаялися.

У книзі журналіста New York Times Кайла Б'юкенена під назвою "Кров, піт і хром: дика та правдива історія Божевільного Макса: Дорога люті" відкриваються деякі цікаві подробиці про зйомки оскароносного фільму. Про це пише Vanity Fair.

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Про те, як створювався постапокаліптичний блокбастер, розповіли самі актори та члени знімальної групи. І з'ясувалося, що Шарліз Терон, яка виконала роль воєначальниці Фуріоси, і Том Гарді, який отримав роль Божевільного Макса, зовсім не ладнали на зйомках і постійно скандалили.

"Божевільний Макс: Дорога люті" зібрав 378 мільйонів доларів у прокаті, отримав безліч нагород і номінацій, але створювався він у пекельних умовах. Роузі Гантінгтон-Вайтлі, яка виконала одну з ролей у фільмі, зазначила, що "просидіти чотири місяці з Томом і Шарліз в одній вантажівці було дуже захопливо, при тому, що в них різні походи до справи".

[ + – ] Шарліз Терон і Том Гарді у фільмі "Шалений Макс: Дорога люті" Фото: Скриншот

Шарліз, на думку сценаристів, дуже розважлива і послідовна, Том постійно пробував щось нове, все це "виливалося на екран" і добре працювало, але актори постійно сварилися. Головним чином через те, що Том Гарді частенько спізнювався. Одного разу, коли зйомки були призначені о восьмій ранку, Шарліз прийшла вчасно, а Том спізнився на три години. Весь цей час вона чекала його в машині, у повному гримі та костюмі, а тому, коли він з'явився, акторка вискочила і почала кричати на нього. Том почав кричати у відповідь і зрештою Шарліз назвала його "грьобаним виродком" і вимагала захисту. До неї приставили продюсерку Деніз Ді Нові.

Але та не завжди могла бути поруч з акторкою, а тому конфлікти тривали. Зараз актори припускають, що це сталося тому, що обстановка на знімальному майданчику була дуже напруженою через сюжет фільму, який, як ми пам'ятаємо, відрізняється жорстокістю. Актори не розслаблялися і після того, як вимикали камери, тому постійно напруга сприяла виникненню постійних конфліктів.

"Я не хочу виправдовуватися за погану поведінку, але це були важкі зйомки. Тепер я маю дуже чітке уявлення про те, що сталося. Я не думаю, що в мене була така ясність, коли ми знімали фільм. Я була в режимі виживання. І замість того, щоб захищати одне одного, замість того, щоб сказати: "Чорт, мені теж страшно, давай будемо добрі одне до одного", ми поводилися дивно, як і наші персонажі: все було спрямоване на виживання", — згадує про процес зйомок Шарліз Терон.

До того ж тоді вона нещодавно стала матір'ю і хотіла більше проводити часу зі своїми дітьми, а через постійні зриви графіка це їй не вдавалося, тож вона була в люті.

"Часом атмосфера ставала напруженою. Це було схоже на те, начебто ти на літніх канікулах, а дорослі в передній частині машини постійно кричать одне на одного та сперечаються", — зазначив Ніколас Голт, який у фільмі виконав роль Накса.

[ + – ] Трейлери фильму "Шалений Макс: Дорога люті"

Сам Том Гарді визнав, що поводився неправильно.

"Озираючись назад, я розумію, що багато в чому поводився неправильно. Тиск на мене і Шарліз був приголомшливим. Можливо, їй потрібен був досвідченіший партнер, ніж я. Мені хотілося б думати, що зараз, коли я став старшим і досвідченішим, я б поводився інакше", — зізнався актор.

Раніше з книги стало відомо, що на роль Макса Рокатанскі, окрім Тома Гарді, претендували також Армі Гаммер, Джеремі Реннер, Майкл Фассбендер, Юель Кіннаман, Гіт Леджер та Ерік Бана. А також репер Емінем.

Нагадаємо, у фільмі-приквелі роль Фуріоси дісталася Ані Тейлор-Джой. Також ролі отримали Кріс Гемсворт та Яг'я Абдул-Матін II.