Зірка "Венома" Том Гарді виграв дві золоті медалі з джиу-джитсу
Гарді захопився бразильським джиу-джитсу, коли готувався до ролі бійця ММА для фільму "Воїн"
Том Гарді, зірка фільмів "Веном" і "Божевільний Макс", підтвердив, що вміє битися не тільки за командою "мотор!" на зйомках. Він виграв дві золоті медалі з джиу-джитсу на турнірі у Вулвергемптоні, Велика Британія. Про це пише Daily Mail.
Том представляв благодійну організацію REORG Charity, яка працює з людьми з тяжкими фізичними травмами та депресією, піклувальником якої він є.
Том почав тренуватися з REORG та вивчати бразильське джиу-джитсу, готуючись до ролі бійця ММА у фільмі 2011 року "Воїн".
41-річний Том Гарді довів, що не втратив усіх бійцівських навичок і переміг усіх своїх супротивників, вигравши дві золоті медалі на благодійному чемпіонаті з джиу-джитсу.
Відео опублікував один з учасників, тому що у самого актора сторінок у соцмережах немає. Якийсь Джефф написав, що Том Гарді бився дуже вміло і був "справжнім убивцею".
Готуючись до зйомок до фільму "Веном", Том Гарді всерйоз зайнявся бойовими мистецтвами і змінив свою статуру. Для ролі у фільмі "Бронсон" і "Воїн" він навпаки набирав вагу і м'язову масу, але для "Венома" і ролі в "Божевільному Максі" була потрібна стрункіша фігура.
Тренували його професійні бійці ММА Лоунер Кавана та Натан Джонс, п'ять днів на тиждень, іноді двічі на день.
Наразі Том готується до третього фільму про Венома. Попередня картина у прокаті зібрала півмільярда доларів.
Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що на зйомках "Шаленого Макса" виконавці головних ролей: Шарліз Терон і Том Гарді не ладнали. Вони постійно лаялися, і виною був Гарді, який запізнювався на зйомки.