Зірка "Венома" Том Гарді виграв дві золоті медалі з джиу-джитсу

Гарді захопився бразильським джиу-джитсу, коли готувався до ролі бійця ММА для фільму "Воїн"

Том Гарді, зірка фільмів "Веном" і "Божевільний Макс", підтвердив, що вміє битися не тільки за командою "мотор!" на зйомках. Він виграв дві золоті медалі з джиу-джитсу на турнірі у Вулвергемптоні, Велика Британія. Про це пише Daily Mail.

Том представляв благодійну організацію REORG Charity, яка працює з людьми з тяжкими фізичними травмами та депресією, піклувальником якої він є.

[ + – ] Том Гарді завоював дві золоті медалі на благодійних змаганнях

Том почав тренуватися з REORG та вивчати бразильське джиу-джитсу, готуючись до ролі бійця ММА у фільмі 2011 року "Воїн".

41-річний Том Гарді довів, що не втратив усіх бійцівських навичок і переміг усіх своїх супротивників, вигравши дві золоті медалі на благодійному чемпіонаті з джиу-джитсу.

Відео опублікував один з учасників, тому що у самого актора сторінок у соцмережах немає. Якийсь Джефф написав, що Том Гарді бився дуже вміло і був "справжнім убивцею".

Готуючись до зйомок до фільму "Веном", Том Гарді всерйоз зайнявся бойовими мистецтвами і змінив свою статуру. Для ролі у фільмі "Бронсон" і "Воїн" він навпаки набирав вагу і м'язову масу, але для "Венома" і ролі в "Божевільному Максі" була потрібна стрункіша фігура.

[ + – ] Том Гарді у фільмі "Воїн" Фото: Скриншот

Тренували його професійні бійці ММА Лоунер Кавана та Натан Джонс, п'ять днів на тиждень, іноді двічі на день.

Наразі Том готується до третього фільму про Венома. Попередня картина у прокаті зібрала півмільярда доларів.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що на зйомках "Шаленого Макса" виконавці головних ролей: Шарліз Терон і Том Гарді не ладнали. Вони постійно лаялися, і виною був Гарді, який запізнювався на зйомки.