Звезда "Венома" Том Харди выиграл две золотые медали по джиу-джитсу

Харди увлекся бразильским джиу-джитсу, когда готовился к роли бойца ММА для фильма "Воин"

Том Харди, звезда фильмов "Веном" и "Безумный Макс", подтвердил, что умеет драться не только по команде "мотор!" на съемках. Он выиграл две золотые медали по джиу-джитсу на турнире в Вулверхэмптоне, Великобритания. Об этом пишет Daily Mail.

Том представлял благотворительную организацию REORG Charity, которая работает с людьми с тяжелыми физическими травмами и депрессией и попечителем которой он является.

[ + – ] Том Харди завоевал две золотые медали на благотворительных соревнованиях

Том начал тренироваться с REORG и изучать бразильское джиу-джитсу, готовясь к роли бойца ММА в фильме 2011 года "Воин".

41-летний Том Харди доказал, что не растерял все бойцовские навыки и победил всех своих противников, выиграв две золотые медали на благотворительном чемпионате по джиу-джитсу.

Видео опубликовал один из участников, так как у самого актера страниц в соцсетях нет. Некий Джефф написал, что Том Харди сражался очень умело и был "настоящим убийцей".

Готовясь к съемкам к фильму "Веном", Том Харди всерьез занялся боевыми искусствами и изменил свое телосложение. Для роли в фильме "Бронсон" и "Воин" он напротив набирал вес и мышечную массу, но для "Венома" и роли в "Безумном Максе" требовалась более стройная фигура.

[ + – ] Том Харди в фильме "Воин" Фото: Скриншот

Тренировали его профессиональные бойцы ММА Лоунэр Кавана и Натан Джонс, пять дней в неделю, иногда по два раза в день.

Сейчас Том готовится к третьему фильму про Венома. Предыдущая картина в прокате собрала полмиллиарда долларов.

Напомним, недавно выяснилось, что на съемках "Безумного Макса" исполнители главных ролей: Шарлиз Терон и Том Харди не ладили. Они постоянно ругались, и виной тому был Харди, который опаздывал на съемки.